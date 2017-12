El massismo se recluye entre los suyos para volver a las fuentes

En 2017 el Frente Renovador participó de su tercera elección consecutiva en territorio bonaerense. Los resultados cosechados no fueron los esperados respecto a años anteriores obligando al espacio que lidera Sergio Massa a replantearse sus planes de cara al 2018. Por lo pronto, en el massismo ya anticipan que el FR "buscará volver a las fuentes" con el objetivo de "recuperar la identidad perdida".



El tigrense encabezó este miércoles un brindis junto a los principales referentes de su espacio marcando el final del año político del Frente Renovador. Con el río de fondo y en un clima distendido, el Museo Arte Tigre (MAT) fue testigo de un rencuentro entre varios referentes y operadores que trabajaron codo a codo durante la última campaña electoral en la Provincia.



Allí, Sergio Massa convocó a sus fieles a "encarar el 2018 siendo nuevamente portadores de esperanza". En ese contexto, el excandidato a senador nacional por la Provincia llamó a "abrazar a aquellos que, a lo mejor, hoy no están con nosotros, pero piensan parecido".



Si bien los dichos de Massa podrían interpretarse como un acercamiento hacia el peronismo bonaerense que lideran los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), desde el massismo echan por tierra la posibilidad de unirse a los jefes comunales en el corto plazo.







Por lo pronto, hace unas semanas Menéndez viajó hasta Tigre para convencer a Massa de que regrese a las huestes del PJ provincial. Sin embargo, la reunión no pasó más allá de una tarde entre mates. Desde el espacio del tigrense afirman que existe "buena sintonía" con el merlense y otros jefes comunales como es el caso de Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), pero por ahora "no es el momento" para hacer planes juntos.



Si bien una de las espadas del massismo reveló que Cristina "es una piedra en el zapato" para logar la unidad del peronismo, otros prefieren no hacer nombres propios. No son pocos los que en el Frente Renovador aún miran de reojo a La Cámpora. "Mientras ellos estén ahí no se va hacer nada", aseguran operadores del massismo.



En el Frente Renovador prefieren observar desde afuera cómo se desarrollan los hechos dentro del sello del PJ. En ese contexto, se descarta el desembarco de referentes massistas en Santa Teresita, localidad costera en donde este verano se comenzará a reconstruir el peronismo bonaerense.



Lo cierto es que en 2018 el radio de acción del massismo estará limitado a la Cámara de Diputados y a la Legislatura bonaerense. En esos recintos, el Frente Renovador consiguió mantener cierta presencia legislativa y será allí donde cerrarán filas para recuperar la identidad perdida. La primera en enterarse de este plan de acción fue la gobernadora María Eugenia Vidal a quien desde el massismo ya le anticiparon "hasta acá llegamos, tenemos que replegarnos para volver a ser nosotros mismos".



En el Congreso nacional el panorama no será demasiado distinto, allí sus principales espadas legislativas, Graciela Camaño, Felipe Solá y Marco Lavagna serán el mascarón de proa del mantra que se repite en Tigre: "volver a las fuentes".