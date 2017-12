Mas dejó en claro que su deseo es jugar en Boca y le dejó un mensaje a Sampaoli

Emmanuel Mas retornó al país para pasar las fiestas con su familia y dejó bien en claro que su deseo es jugar en Boca. De hecho, manifestó que está muy ansioso y que su representante sabe que la prioridad es firmar con el equipo de la Ribera.



"Mi representante me mantiene al tanto. Me vengo a pasar las fiestas y ojalá que las negociaciones sean positivas y que se termine de una vez por todas. Estamos muy ansiosos. Están negocionado y más de eso no me meto. Espero que sea todo positivo y que sea lo mejor para mí y mi familia. Le dije a mi represente que quiero jugar en Boca", manifestó Mas en Ezeiza.



"Es un club muy importante. Le dije lo que sentía a mi representante, debatimos. Para mi futuro y el futuro de mi familia es una oportunidad muy importante. Más sabiendo que todos deseamos jugar un Mundial. Eso es lo principal y ojalá se dé todo de manera positiva", el exlateral de San Lorenzo.



Mas milita en el Trabzonspor de la Superliga de Turquía desde diciembre del año pasado. En las últimas eliminatorias fue convocada en varias oportunidades para defender la camiseta de la Selección nacional.