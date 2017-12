Peña ratificó a Sturzenegger al frente del Banco Central

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó a Federico Sturzenegger al frente del Banco Central, a quien definió como "un economista de prestigio y de calidad".



"Estamos muy contentos con Sturzenegger, un economista de prestigio y de calidad en el Banco Central", afirmó.



"Su rol es defender el valor de la moneda y el combate contra la inflación, está muy bien que así sea, es habitual en cualquier esquema de trabajo económico que haya una sana tensión entre un programa económico y un Banco Central independiente, que cada uno defienda una mirada. El punto central es que al final del día el Presidente (Mauricio Macri) encuentre un punto de equilibrio. La cabeza de la mirada económica del Gobierno es el Presidente", detalló.



"Federico está bien, la medida (de modificar la meta inflacionaria) está consensuada con él y estaba de acuerdo. No lo noté incómodo, lo charlamos mucho, estamos muy contentos con él como presidente del Banco Central", agregó.



"En la decisión de la política monetaria y los detalles de las herramientas y tácticas del rumbo económico lo que pesa (es la opinión de) los especialistas en economía, como los ministros o Federico. En el 99% de los objetivos y la táctica pensamos lo mismo con Federico y Nico Dujuvne. Tenemos el mismo rumbo. El disenso dentro del Gobierno y en Cambiemos es natural. Decir que a veces se toma una decisión para un lado y otra para otro, no lo comparto. No lo veo como que hay ganadores y perdedores", aseveró.



Durante las últimas semanas, creció en el Gobierno la postura de que "con una tasa de interés de casi el 30% se está afectando al crecimiento" y se llevaron a cabo diversas reuniones donde la discusión pasó por el rumbo de la economía. Como informó ámbito.com, si bien en líneas generales los indicadores de crecimiento son positivos, en el Gobierno son conscientes que con las actuales tasas, la actividad productiva comenzará a resentirse.



Este jueves, el Gobierno y el BCRA anunciaron una modificación en los plazos de las metas de inflación, con un 15% para 2018, lo que le permitirá a la autoridad monetaria "relajar" la política monetaria y bajar las tasas de interés.



Además, Peña aseguró que el Gobierno no ve "ningún elemento que indique que se vaya a descontrolar la economía", después de la devaluación de este viernes, que acumuló 10,4% en diciembre.



"Nosotros tenemos absoluta certeza y hay un consenso bastante amplio de economistas que el año que viene Argentina va a crecer, el salario real está creciendo y está creciendo el empleo", dijo el funcionario en declaraciones a Radio Con Vos.



El funcionario defendió la decisión del Gobierno de modificar las metas de inflación después de no haberlas cumplido en 2016 y 2017, con un error de cálculo que alcanzó entre los dos años los 23 puntos porcentuales.



No obstante, Peña intentó transmitir calma a la sociedad al rechazar cualquier posibilidad de escenario de crisis económica: "No vemos ningún elemento que indique que se vaya a descontrolar la economía. No hay una intranquilidad".