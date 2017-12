El dólar se desinfla 26 centavos a $ 19,18

Tras tocar récord, el dólar retrocede 26 centavos este viernes a $ 19,18 y corta racha de diez alzas consecutivas en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.



En el mercado mayorista, la divisa baja 36 centavos a $ 18,91.



En la plaza paralela, por su parte, el dólar blue opera a $ 19,55, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" sumó ayer 55 centavos a $ 18,93.



Ayer, la decisión de "recalibrar" las metas y proyectar una inflación del 15% para 2018, que anunció este jueves el gabinete económico en conferencia de prensa, aceleró la corrida en el mercado cambiario, donde el billete se recalentó y saltó 67 centavos.



El billete completó así su décima alza consecutiva, en la que registra un alza del 10,2%, y acumula un avance del 20,3% en el año, más próximo a la inflación prevista para 2017, de entre el 23 y 24%.



Los precios mínimos se anotaron en el arranque de la sesión, cuando se registraron operaciones en los $ 18,57, poco más de once centavos arriba del cierre previo. Los pedidos de compra destinados a cubrir posiciones y a atender solicitudes de fondos y empresas se fueron acentuando a lo largo de toda la jornada ejerciendo una presión sobre los valores del dólar que reaccionó con subas significativas.



En la última hora de operaciones se hizo más intensa la demanda de divisas y, frente a una oferta insuficiente, provocó la reacción final que llevó al tipo de cambio a tocar nuevos máximos históricos. En este contexto, el volumen total operado fue de u$s 732 millones.



En conferencia de prensa, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, detalló que se decidió "recalibrar las metas de inflación, para demorar un año la llegada del 5%, de 2019 a 2020. El objetivo del 10% ha sido trasladado a 2019, y para 2018 la meta será del 15%. Ahora vamos a trabajar con números específicos y no con rangos".



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, dijo que en "el mercado se preguntan si esta corrida -que asusta a los compradores- terminó este jueves o continúa el viernes. También si en el caso de que siga la suba, el Banco Central saldrá a poner freno a la escalada con alguna intervención oficial".



El economista del Centro de Estudios Económicos del Sur (Cesur), Amilcar Collante, comentó en diálogo con ámbito.com que "esa información pudo haberse filtrado entre los grandes inversores, y eso podría ser la explicación del rally alcista de los últimos días. El efecto se seguirá sintiendo en los próximos días y luego se estabilizaría en los valores actuales".



En el mercado de dinero, se operó entre bancos el "call-money" al 27% y en "swaps cambiarios" se pactaron u$s 206 millones, para liquidar el viernes y el martes próximo.



Tras el anuncio del cambio en las metas de inflación, el Banco Central (BCRA) forzó en el mercado secundario de Lebac una fuerte baja en las tasas del tramo medio y largo, con caídas de hasta 382 puntos básicos (p.b.), un hecho que tuvo un impacto directo en el precio del dólar.



Con la excepción del retorno de las letras de corto plazo, que subió 68 puntos básicos al 28,3% anual, todas las letras evidenciaron retrocesos y terminaron la jornada, en algunos casos, con un mínimo de 24,88%, lo que terminó por invertir nuevamente la pendiente de la curva de este instrumento.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 1.324 millones, más del 40% fue en "roll-over" de diciembre a $ 19,03 a enero a $ 19,27 con una tasa de 14,8%TNA. El plazo más largo operado fue mayo a $ 20,40, que cerró con una tasa de 14,81%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron u$s 130 millones hasta los u$s 56.150 millones.