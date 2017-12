Fuerte respaldo de economistas al recalculo de las metas de inflación

Tras la decisión del Gobierno de recalibrar las metas de inflación para llegar al 2020 con una suba de precios del 5%, varios economistas salieron a respaldar la decisión del Ejecutivo. Los especialistas concluyeron que se trata de "metas más realistas" al interpretar que "no vulneran" el radio de acción del Banco Central bajo el mando de Federico Sturzenegger.



Uno de los que salió a respaldar la decisión del Gobierno fue nada menos que Mario Blejer, otrora presidente del BCRA. El economista destacó que "en los países que tienen metas de inflación, son fijadas por el Gobierno y no por el Banco Central". En ese sentido el especialista sostuvo que "era una irregularidad que el Banco Central se fije sus propias metas" por lo que la decisión de la Casa Rosada "no tiene nada que ver con la independencia".



Otro de los que pasó por la entidad monetaria, Martín Redrado, destacó que el recalculo de las metas inflacionarias es un "acto de realismo". El expresidente del BCRA resaló que durante la conferencia de prensa en Casa de Gobierno "vimos al presidente del Banco Central y a tres ministros con un objetivo común".



Por su parte, el titular de la consultora ABECEB, Dante Sica, también apoyó la decisión del Gobierno al considerar que "tomó una buena decisión" porque "sabía que no llegaba a esa meta del 10%". En ese contexto, el economista sostuvo que "el miedo más grande es esa sobreactuación a cumplir una con una tasa muy alta y una depreciación del tipo de cambio".



En tanto, Fausto Spotorno, miembro del equipo de Orlando Ferreres, destacó que "la primera cosa buena es que se trajo la meta de la inflación a la realidad". En esa misma línea, el economista Martín Tetaz consideró que recalibrar las metas es "un baño de realismo" porque "a la meta del 10% que venía anunciando el Banco Central no la creía nadie".



Por su parte, Lorenzo Sigaut Gravina de la consultora Ecolatina, calificó al anuncio como "positivo" ya que "se acerca más a la realidad y demuestra que el Ejecutivo toma conciencia de que bajar la inflación será un proceso gradual y complejo". En tanto, el economista argentino del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Ivan Werning, afirmó que "fue razonable atrasar la meta inflacionaria por un año", al tiempo que precisó que se debió a que "entró información nueva".



Otro de los que enmarcó la decisión dentro de criterios de razonabilidad fue Matías Carugatti, economista de Management & Fit, sostuvo que las nuevas metas "son más realistas, pero no por ello fácilmente cumplibles". En ese contexto, el especialista consideró que el recalculo "reduce el costo asociado a la tasa de interés requerida para alinear expectativas y precios con la meta".



Por último, el economista de la consultora AMC, Guido Lorenzo, consideró que "la medida adoptada es acertada dado que la meta previa del Banco Central había quedado absolutamente desbordada hace tiempo". En este sentido, destacó que "una meta más realista tendrá el beneficio de permitir apreciar de manera más clara los avances en materia de desinflación que ha logrado el Gobierno".