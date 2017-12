Hermano de uno de los tripulantes del ARA San Juan viaja a la zona de búsqueda

La Armada Argentina informó este viernes que el hermano de uno de los 44 tripulantes del desaparecido ARA San Juan fue trasladado hasta la zona de búsqueda para que, personalmente, pueda ver el operativo que se lleva adelante en procura de la localización del submarino, del que se perdió contacto el 15 de noviembre último.



En este sentido, detalló que ese familiar, del que no brindaron detalles de su identidad, "embarcó en los últimos días en el aviso ARA Puerto Argentino, zarpando de la Base Naval Mar del Plata hasta la zona de búsqueda, pudiendo apreciar personalmente el trabajo y las tareas llevadas a cabo para localizar el submarino".



Por su parte, en un mensaje emitido a través de la red social Twitter, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, aseguró que despide el año "con profunda tristeza pero con el compromiso de seguir trabajando para dar respuesta a las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan y a la sociedad en su conjunto".



"Deseo que encuentren alivio, paz y que sostengan la entereza en este momento de angustia", expresó el titular de la cartera de Defensa, quien también, en la víspera de Navidad, había señalado que "en un fin de año signado por la tragedia del ARA San Juan nuestro corazón permanece junto a los familiares de la tripulación y toda la familia de la Armada Argentina".



En tanto, en su parte de prensa hoy, la Armada Argentina anunció la creación de un "Centro de Atención Permanente" para los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, con sede única en la Base Naval de Mar del Plata, "con la idea de integrar los esfuerzos realizados hasta el momento, sumando nuevas iniciativas y formas de asistencia para mejorar la respuesta institucional".



Así lo informó en el habitual parte de prensa difundido hoy, en el que también consignó que 22 familiares de la tripulación del desaparecido submarino fueron recibidos en la Base Naval Puerto Belgrano, en el Centro Coordinador de Búsqueda, por el subjefe de la Armada, Francisco Medrano, y el comandante de Adiestramiento y Alistamiento (a cargo), Rafael Prieto.



"Allí se los interiorizó sobre el criterio de definición de la zona de búsqueda y las diferentes áreas de barrido asignadas a todos los buques, nacionales e internacionales, en los últimos 45 días ininterrumpidos, como también del asesoramiento y experiencia recibida del Estado Mayor Internacional conformado por las Armadas de Estados Unidos de América, Federación Rusa, Reino Unido y Argentina", precisó el parte de prensa de esta tarde.



Además, la Armada informó que el operativo de búsqueda continuaba este viernes con la participación de tres buques -el ARA Sarandí, el aviso ARA Islas Malvinas con el ROV ruso Panther Plus a bordo, y el buque oceanográfico Yantar, de la Federación Rusa-, y que tampoco en esta jornada -al igual que en la de ayer- se habían registrado "nuevos contactos por inspeccionar".



No obstante, indicó que el ARA Sarandí desplegaba su trabajo en una nueva área de barrido, mientras que el ARA Islas Malvinas y el buque oceanográfico Yantar recorrían "un área al sur del centro de la zona de búsqueda".



"Respecto a la situación meteorológica, se esperan vientos de 17 a 21 nudos del sector noroeste en aumento por la noche de 22 a 27 nudos, con olas de 1,8 metros de altura", detalló el comunicado de prensa de la Armada.