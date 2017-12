Veteranos de Guerra en Malvinas movilizaron un Hércules C-130 a Pilar

Cinco años atrás, los Veteranos de Guerra de Pilar comenzaron la titánica tarea de lograr la cesión de un avión Hércules C-130 para llevar adelante un proyecto soñado: homenajear a los tripulantes de esa aeronave con matrícula TC-63, el único Hércules de la Fuerza Aérea Argentina derribado en Malvinas, donde perdiera la vida el héroe pilarense, el Comodoro Hugo César Meisner, junto a otros 6 tripulantes. Finalmente, el sueño se concretó esta mañana.



El proyecto consiste en la construcción de un cine temático dentro del fuselaje de la nave que se trasladó por tierra desde la Base Aérea de Tandil hasta Pilar, el cual quedará emplazado en el complejo museográfico "Cenotafio de Malvinas" de dicha localidad, réplica del cementerio original de Darwin.



Una vez habilitado se exhibirán, documentales y/o testimoniales sobre la gesta de Malvinas a los visitantes al predio -escuelas, contingentes, centros de jubilados, etc-.



El proyecto cuenta con el apoyo del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) en relación al equipamiento de cine dentro del fuselaje del avión, como así también el apoyo de la Fuerza Aérea Argentina y la Municipalidad de Pilar.



En un operativo sin precedentes la nave recorrió 400 kilómetros por ruta desde la Base Aérea de Tandil. El traslado comenzó el jueves 28 a las 5.30, pasando por la localidad de Gral. Belgrano, de ahí a Luján por ruta 41, y finalmente llegó a su destino final en Pilar, hoy, a las 7.30.







Carlos Felizzola, excombatiente de Malvinas no ocultó su orgullo y emoción al ver concretado un proyecto por el que vienen trabajando desde hace 5 años: "Hace 35 años pusimos todo por la patria, y hoy nuevamente ponemos nuestro esfuerzo para honrar a aquellos que con mucha valentía lucharon en el campo de batalla, con la bandera argentina en el pecho, y no volvieron, pero nos alientan desde lo alto. Me gusta pensar que en el cielo hay un gran balcón donde se asoman nuestros 649 héroes y dicen: 'Miren che, allá abajo se están acordando de nosotros'".