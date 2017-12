Las acciones locales lograron ganancias exponenciales en 2017: volaron hasta 544%

Con ganancias exponenciales de hasta el 544%, las acciones domésticas volvieron a descollar este año, y llevaron al índice Merval a convertirse en uno de los mercados más rentables del mundo, al lograr una suba del 77,7% anual en pesos y un avance del 60% en dólares.



Los papeles de compañías privadas fueron nuevamente las mejores inversiones de 2017, de la mano de un repunte en la economía, pero sobre todo a partir de la victoria del oficialismo en las elecciones de medio término, algo que le dio respaldo para avanzar con reformas estructurales -aprobadas recientemente en el Congreso-, muy esperadas por el mercado.



A este escenario local, se le sumó el buen clima que reinó en los principales mercados del mundo, en un año donde no aparecieron cisnes negros, como en 2016 pasó con el Brexit o la victoria de Donad Trump en EEUU.



En términos generales, las acciones ligadas al sector gasífero y utilities fueron las que mejor perfomances registraron. "El aumento de tarifas que recibieron en 2016 y 2017 dinamizó las cotizaciones en línea con balances con resultados muy positivos", explicó Nery Persichini, economista jefe de MB Inversiones.



En el rubro gasífero, sobresalieron Trasportadora de Gas del Norte (+457,4%), Distribuidora de Gas Cuyana (221,4%) y Transportadora de Gas del Sur (+180,4%), al referirnos del índice líder. Pero en el Panel General, apareció la estrella del año: Camuzzi Gas Pampeana, con una súper disparada del 544,5%, es decir, más que sextuplicó su valor en sólo un año. Otro de los grandes exponentes del segmento de las acciones no líderes fue Metrogas (+261,4%).



En tanto, Transener (+225,6%) fue la acción energética más dinámica del año, seguida en el Panel General por Capex (+187,6%), una empresa que tiene negocios combinados de energía (convencional y renovable), petróleo y gas, indicaron desde MB Inversiones.



Otro de los rubros que registró una muy buena marcha fue el financiero, ante el crecimiento de la economía, la recuperación de los préstamos al consumo y el boom de préstamos hipotecarios, que impulsaron los ingresos de las entidades financieras. Grupo Financiero Galicia (+184%) y Grupo Supervielle (+171%) fueron los papeles que marcaron el camino.



Una mención aparte merece Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), la acción del mercado de capitales que empezó a cotizar en mayo de este año. BYMA trepó desde entonces 114% motivada por las expectativas positivas del desarrollo del mercado local.



Bonos



Por el lado de la renta fija, la Lebac fue el instrumento con mejor relación riesgo retorno ofreció debido al persistente sesgo contractivo de la política monetaria del BCRA, señaló Persichini. Con un rendimiento acumulado de 28,5% permitió lograr una ganancia de carry trade superior al 11% en dólares (descontando la depreciación del tipo de cambio).



En cuanto a los títulos soberanos, lo mejor se vio en el tramo largo de la curva en dólares. La compresión de cerca de 100 puntos básicos del riesgo país en un contexto de tasas de interés internacionales bajas y calmas, permitió resultados de capital positivos en los bonos de vencimientos más largos, que se sumaron al atractivo devengamiento de intereses. Entre los más destacados, podemos mencionar a los Par, los Discount, y el Argentina 2037, con incrementos de precios de hasta el 42%.



Los cupones en euros (TVPE) y el bono de la provincia par de Bs. As. en la moneda del Viejo Continente (BPLE) fueron las especies cuyos precios que más subieron: 64,4% y 51,4%, respectivamente, según el Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC). No hubo bonos en pesos entre las mayores alzas del año, más allá de cierto rally de los bonos atados al CER (inflación).



Considerando el Índice de Bonos Largos en dólares elaborado por el tramo largo de la curva (que incluye títulos como el AY24, DICA, AA26, AA46, A2E7, AA37 y AC17) ofreció un retorno total del orden del 9% en moneda dura en 2017.



El bono en dólares más operado fue el Bonar 2024 (AY24), con una ganancia del 13,4%, mientras que el más negociado en pesos fue el Discount (avanzó un 13,8%). A pesar de haber vencido en abril de 2017, el Bonar 2037 (AA17) fue el tercer bono con mayor volumen del año, según el IAMC.



A diferencia de 2016, entre los títulos públicos más negociados se ubicaron 2 tramos de Lebac.