"Broncazo" en La Plata y marchas en Mar del Plata contra la domiciliara a Etchecolatz

Convocada por organismos de derechos humanos, se realizó este viernes en la ciudad de La Plata una protesta, llamada "broncazo", contra la prisión domiciliaria del represor Miguel Etchecolatz, que ya está instalado en una vivienda de la ciudad balnearia, luego de que la Justicia le otorgara ese beneficio.



La protesta tuvo lugar en la Plaza Moreno, frente a la Municipalidad de la ciudad balnearia, y frente a los Tribunales Federales, y participaron Rubén López, hijo de Jorge Julio López, integrantes de HIJOS, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares y otras agrupaciones, además de vecinos en general.



"A los jueces que tomaron esta decisión de libertad encubierta para Etchecolatz, que dijeron como una cuestión humanitaria, no sé si le vinieron a preguntar a los familiares de las víctimas cómo están ellos, qué les parece esta decisión", dijo López.



"Estamos acá para repudiar a todos aquellos genocidas y cómplices civiles que desde el inicio de este gobierno se han visto sistemática y metódicamente beneficiados por diversas maniobras por parte del poder estatal", enfatizó López.



"Hoy hay aquí muchos jóvenes, mucha gente y por sobretodo las víctimas en forma directa, aquéllos que sufrieron a Etchecolatz y eso es lo que quería, que estuviéramos los que de una manera directa o indirectamente lo sufrimos. Eso es bueno", evaluó.







La convocatoria se desarrolló con la consigna: "Etchecolatz es un genocida condenado a reclusión perpetua. Exigimos cárcel común y efectiva".



En tanto, en Mar del Plata, distintas agrupaciones marcharon esta tarde por las calles del centro de Mar del Plata para repudiar el beneficio de la prisión domiciliaria.







La marcha, conformada por miembros de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y partidos de izquierda, partió pasadas las 19 desde la esquina de Luro e Yrigoyen, frente a la sede comunal de la ciudad atlántica.



Los manifestantes portaban pancartas que rezaban "No a la domiciliaria para Etchecolatz", "Cárcel Común para este represor", "Perpetua y cárcel para Etchecolatz", "Etchecolatz está en su casa ¿Dónde está Julio López?".







Etchecolatz, de 88 años, fue trasladado en las primera horas de este viernes a la casa ubicada en la calle Nuevo Boulevard del Bosque, entre Guaraníes y Tobas, Bosque Peralta Ramos.



Allí vivirá con su esposa, que oficiará de "garante de cuidado", en tanto que estará vigilado por un dispositivo de monitoreo electrónico y no podrá tener armas de fuego.



Los jueces José Sobrino, Julio Panelo y Fernando Canero del TOF 6 le otorgaron el miércoles pasado la prisión domiciliaria por edad avanzada y por su débil estado de salud.



El exjefe de la Brigada de Investigaciones de la Bonaerense fue condenado a prisión perpetua en seis juicios por delitos de lesa humanidad y actualmente afronta otros procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.