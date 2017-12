Puigdemont le pidió a Rajoy que negocie con el "legítimo gobierno" de Cataluña

El expresidente del gobierno catal án Carles Puigdemont exigió este sábado al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, que "comience a negociar políticamente con el gobierno legítimo de Cataluña".



Puigdemont publicó en sus cuentas de las redes sociales un discurso a los ciudadanos de Cataluña con motivo del Fin de Año, difundido desde Bélgica, delante de una bandera catalana y otra de la Unión Europea (UE).



En su discurso, Puigdemont no dio pistas sobre las negociaciones para la conformación de un gobierno de coalición de perfil nacionalista tras las elecciones regionales del pasado día 21 ni sobre si prevé regresar a Cataluña.



"Las urnas han hablado, la democracia ha hablado, todo el mundo se ha podido expresar. ¿A qué espera el presidente Rajoy a aceptar los resultados?", se preguntó el que fue candidato de la formación secesionista Junts per Catalunya (JxCat).



Las elecciones regionales en Cataluña fueron ganadas por los liberales de Ciudadanos, un partido defensor de la Constitución y la unidad de España, pero las formaciones secesionistas -JxCat, ERC y CUP- suman 70 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta en el Parlamento regional.



Puigdemont valoró positivamente que en los comicios se registrara una participación récord de casi el 82 % y tildó de "vergüenza" para un país de la Unión Europea (UE) que el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros líderes secesionistas continúen en prisión "por sus ideas políticas".



Los independentistas dialogan acerca de cómo controlar las instituciones autonómicas pero todavía no hay un candidato claro a la presidencia, ya que Puigdemont no ha aclarado si volverá de Bruselas para una eventual investidura y Junqueras se encuentra en prisión preventiva.



Puigdemont está en Bélgica desde el 30 de octubre junto a cuatro exconsejeros de su gobierno para evitar comparecer ante la justicia española, que ha dictado en su contra una orden de detención por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos a causa de la declaración unilateral de independencia de Cataluña del día 10 de ese mes.