Con diversos actos, se recordaron a las 194 víctimas de Cromañón

Diversos actos y homenajes tuvieron lugar este s ábado para conmemorar el 13° aniversario de la tragedia de Cromañón y recordar a las 194 víctimas de aquella fatídica noche del 30 de diciembre de 2004.



Familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón participaron esta tarde de una misa en la Catedral metropolitana.



Al finalizar la celebración religiosa, la integrante de la organización Familias por la Vida, Nilda Gómez, dijo que "por primera vez este año vamos a encender las velitas en el boliche, y esto tiene que ver con reclamar ese espacio en el que están marcadas las manos de nuestros chicos, y por eso no hay que cuidarlo y preservarlo para no perderlo".



"Podríamos haber elegido justicia por mano propia pero elegimos justicia por derecho; y esto tiene sabor a poco, pero es lo que nos dieron los tribunales", reflexionó Nilda, madre de una de las víctimas.



Gómez sostuvo que "se reformó la ley de ejecución penal para que en algunos delitos graves se cumpla el total de la condena, pero en la mayoría de los casos no pasa".



Y agregó: "Así como el dolor y la ira nos invade a todos cuando recordamos a nuestros chicos, entendemos que eso también le puede pasar a los músicos de Callejeros que también perdieron seres queridos, y en su momento le debió pasar a Omar Chabán, pero quien nunca pasó por eso y salió impune de todo es el ex jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, que fue el responsable político", completó.



En tanto, otro grupo de sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas realizaron hoy un acto en Plaza de Mayo, donde responsabilizaron "al Estado, a la corrupción de los políticos y a la ambición de los empresarios" por la muerte de los 194 jóvenes.



El grupo leyó un documento en el marco de la profunda tristeza por conmemorarse este sábado trece años de lo que consideraron "una masacre".



Este grupo de padres y amigos comenzó el evento acompañado por militantes de la Nueva Izquierda, MST y del Comunismo Revolucionario y por miembros de otras organizaciones que luchan por justicia en casos en los que está involucrado el Estado.

Tras la actuación de una murga y una radio abierta, los familiares de Cromañón le entregaron un reconocimiento a Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, que falleció en la tragedia ferroviaria de Once; a Laura Ginsberg, familiar de una víctima de AMIA y a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que no se hicieron presentes por el calor intenso.



En una de sus principales banderas, la leyenda sentaba la postura de este grupo que no superaba las cien personas: "Juntos contra la impunidad de ayer y de hoy. El Estado es responsable".



En el documento leído en la Plaza, los familiares de Cromañón afirmaron: "El Estado es responsable. Denunciamos tanto en las movilizaciones, como ante el Poder Judicial y la Legislatura, la connivencia estatal empresarial para crear las condiciones que provocaron Cromañón, y a la vez intentar el pacto de impunidad posterior para sus responsables".



Entre críticas al Gobierno nacional, concluyeron: "Justicia es que no se repita. Como parte de la lucha, sostenemos el no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos".



Luego, este grupo que nuclea a sobrevivientes, familiares y amigos de víctimas de Cromañón marchó hacia el santuario en el barrio porteño del Once.