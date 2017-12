El bloque que lidera Cristina en el Senado repudió la denuncia del Gobierno contra Diputados

El bloque de senadores nacionales del FPV-PJ que lidera Cristina de Kirchner se sumó este sábado al rechazó contra la denuncia penal que impulsó el Gobierno contra nueve diputados del kirchnerismo y dos de la izquierda y la calificó como un "descabellado atropello".



"Los senadores del bloque FPV-PJ expresamos nuestro rechazo al plan sistemático desplegado por el Poder Ejecutivo Nacional de continuar criminalizando la protesta social, judicializando la política y sometiendo a los más de 45 millones de argentinos y argentinas a vivir en un Estado sin derecho", expresó el bloque.



Mediante un comunicado el bloque que preside el senador neuquino Marcelo Fuentes y que se referencia en la expresidente acusó al Gobierno de realizar "acusaciones absolutamente mentirosas acerca de lo sucedido el pasado 14 de diciembre en oportunidad del debate de la Ley de Ajuste a los Jubilados, en una sesión en la que el oficialismo no consiguió el quórum".



La denuncia acusa a los diputados de haber intentado hacer caer la sesión de la Cámara baja habilitándole el ingreso a personas para que irrumpan en el Congreso, haber amenazado a la Gendarmería y haberse interpuesto en las detenciones que la fuerza federal llevó adelante ese día.



"Este es un hecho inédito e inadmisible para la historia democrática de nuestro país y constituye, de por sí, uno de los atropellos institucionales más peligrosos que ha cometido el Gobierno de Mauricio Macri", sostiene el comunicado del bloque del FpV sobre la denuncia.



La bancada del FPV agregó que aquel día se vivió "una represión de la cual no hay memoria desde el regreso de la democracia", que dejó "un saldo de más de 45 detenidos y siete diputados nacionales heridos por el accionar de las fuerzas de seguridad".



"Tanto medios de comunicación como ciudadanos de a pie pudieron registrar los acontecimientos, dando muestra que los diputados ejercieron efectivamente su rol de representantes del pueblo, dentro y fuera del Congreso, exigiendo a las fuerzas de seguridad que tuvieran un comportamiento democrático hacia la ciudadanía", sostuvieron los senadores kirchneristas.



Y agregaron: "Es tan descabellado el atropello del Poder Ejecutivo Nacional, que la denuncia realizada involucra a diputados que ese día fueron agredidos físicamente por las fuerzas de seguridad que actuaron en abuso de su función".



Según el FPV, "los hechos cristalizan una realidad completamente distinta a la mentira con la que el Gobierno de (Mauricio) Macri engaña para realizar su denuncia y para intentar tratar de ocultar la brutal represión desplegada bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich".



"Nuevamente estamos ante una fuerte amenaza de cercenar la representación popular en el Parlamento recurriendo a métodos, procedimientos y formas que queríamos y creíamos definitivamente desterradas de la política argentina, cuyo objetivo central es criminalizar a la protesta social y amedrentar a las voces que no se someten al diseño de oposición que pretende imponer el Gobierno", afirmó el bloque.



De esta manera, la bancada que lidera la expresidente se sumó a las críticas con la denuncia penal que impulsó el Gobierno contra contra los diputados del FPV Leopoldo Moreau, Mayra Mendoza, Horacio Pietragalla, Andrés Larroque, Daniel Filmus, Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Marcos Cleri.



La denuncia también es contra el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, la legisladora porteña del mismo partido Myriam Bregman y el diputado del Parlasur Gabriel Mariotto, del FPV.