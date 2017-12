En su saludo de fin de año, la CGT cuestionó los despidos en el Estado

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó los despidos de la última semana en el sector público, y manifestó su "preocupación" por los cientos de familias que han perdido su empleo.



A través de un comunicado al que tituló "Un fin de año con despidos sobre la mesa", el triunvirato que integran Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, señaló que los despidos en TDA y Fabricaciones Militares anunciados la semana pasada, se dan "en forma inoportuna y contradiciendo el discurso oficial".



"El achicamiento del Estado se hace no solo a expensas de sus destinatarios, esto es la población en general, sino de los propios trabajadores públicos que pierden sus empleos y con ellos ganan en la incertidumbre de su porvenir", argumentó la CGT.



Al mismo tiempo, apuntó contra el sector privado, al que endilgó "actitudes similares" al Gobierno en materia de despidos, al tiempo que citó los ejemplos de Calzados Grimoldi, Ingenio Ledesma, y Vasalli Fabril: "Actividades claramente afectadas por la importación descontrolada, la competencia desleal y la escasa política de defensa de las economías regionales, el empresariado vernáculo pretende aprovechar las oportunidades de lucro achicando costo. Y, para ellos, el trabajador es un costo. En todo sentido".



"El año 2017 no termina de la mejor forma para los trabajadores. Y el 2018, empezará aun peor para muchos de ellos que ya no tendrán su fuente de ingresos para sus familias", concluye el comunicado de la central obrera.



Hace unos días, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable notificó a 24 trabajadores que sus contratos no serán renovados, en el marco de una serie de cesantías en distintas dependencias del sector público.



La mayoría de los empleados se desempeña en la sede central, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también hay despedidos en las provincias de Salta, Tucumán y Formosa.



En La Plata, los trabajadores de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), que maneja las licitaciones para escuelas y jardines de infantes, tomaron su edificio ante la no renovación de un centenar de contratos.



Mientras tanto, los delegados de la Televisión Digital continúan las negociaciones por la reubicación de los 160 despedidos de TDA Contenidos.



Según cálculos de los gremios del sector, el número de estatales echados llega a unos 600 en lo que va de diciembre.



En las últimas horas se sumaron dos despidos en Radio Nacional y un número todavía no determinado en la planta de Azul de Fabricaciones Militares, donde se registró un fuerte operativo de seguridad, publicó el diario Página 12.



La semana pasada hubo 35 despidos en la planta de Fray Luis Beltrán y 15 en la sede central de Fabricaciones Militares. Y la anterior, 30 en la Fábrica de Villa María y 29 en Río Tercero.