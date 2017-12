Así funcionarán los servicios públicos durante el feriado de Año Nuevo

Dependencias públicas, parques, trenes, recolección de residuos y demás presentan cambios en su cronograma de servicios a causa de los festejos de Fin de Año y Año Nuevo.



• Hospitales públicos:



Funcionarán las guardias y el SAME.



• Trenes:



Las líneas San Martín, Roca, Belgrano Sur, Mitre y Sarmiento circularán con cronograma de domingos y feriados.





• ANSES, AFIP y Renaper:



Todas las dependencias estarán cerradas, salvo las que funcionan en shoppings y aeropuertos.



• Museos:



Funcionarán con un esquema diferente según cada institución, a excepción del Museo del Libro y de la Lengua, Nacional del Traje, Casa de Yrurtia, Mitre, Nacional del Hombre y Nacional del Grabado, que estarán cerrados este sábado, domingo y lunes.

En la Ciudad:



• Cementerios:



El 31 de diciembre las inhumaciones se realizarán hasta las 12. El 1 de enero las inhumaciones van a depósito para realizarse el 2.



El horario de visitas será de 7.30 a 17 y los trámites podrán realizarse el 31 de diciembre hasta las 14.



• Registro Civil:



Permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 8.30 a 12.30.



• Recolección de residuos:



El 31 de diciembre no habrá servicio y los puntos verdes permanecerán cerrados. El 1 de enero funcionará con normalidad.



• Estacionamiento:



La Ciudad libera el estacionamiento en las avenidas por las Fiestas.



Sábado 30 de diciembre: Se autoriza el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de ambas aceras sobre las avenidas de la Ciudad de 7 a 21 a excepción de las avenidas Ingeniero Huergo, Eduardo Madero, Sáenz, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones e Intendente Cantilo, Roque Sáenz Peña y tramos afectados por el Metrobus de las avenidas Juan de Garay, Francisco Fernández de la Cruz, Chiclana, Brasil, Cnel. Roca, Intendente F. Rabanal, Sáenz, Sanchez de Loria, Almafuerte y Juan B. Justo, Cabildo, Leandro N. Alem, Paseo Colón, San Martín y Av. Rivadavia entre Pedernera y Artigas, en ambas aceras.



Donde funcione el sistema de estacionamiento medido, operará con normalidad. En los sectores donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas, tal norma mantiene su vigencia.



• Parquímetro:



Domingo 31 de diciembre y lunes 1 de enero: Se autoriza el estacionamiento general de vehículos junto al cordón de ambas aceras sobre las avenidas de la Ciudad de 7 a 21 a excepción de las avenidas Ingeniero Huergo, Eduardo Madero, Sáenz, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Leopoldo Lugones e Intendente Cantilo, Roque Sáenz Peña y tramos afectados por el Metrobus de las avenidas Juan de Garay, Francisco Fernández de la Cruz, Chiclana, Brasil, Cnel. Roca, Intendente F. Rabanal, Sáenz, Sánchez de Loria, Almafuerte y Juan B. Justo, Cabildo, Leandro N. Alem, Paseo Colón, San Martín y Av. Rivadavia entre Pedernera y Artigas, en ambas aceras.



En aquellas arterias en las que funcione el sistema de estacionamiento medido, el mismo no tendrá vigencia. En los sectores donde la prohibición de estacionar rige las 24 horas, tal norma se mantiene.