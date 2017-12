A tres años del femicidio de Lola Chomnalez, la causa cambió de juez

Al cumplirse tres años del crimen de la adolescente Lola Chomnalez, ocurrido en la localidad uruguaya Barra de Valizas, la causa cambió de juez. El pasado jueves se cumplieron tres años del inicio del expediente por el homicidio de la joven de 15 años, en la que declararon unos 40 sospechosos, y se siguieron al menos seis líneas de investigación.



En febrero próximo, los padres de la adolescente viajaran a Uruguay para reunirse con el nuevo juez Juan Manuel Giménez Vera y ponerse al tanto de la causa. Según publicó el portal del diario El País de Uruguay, hace unas dos semanas, varias personas de Montevideo y de Rocha fueron detenidas por el caso tras recibir varias denuncias anónimas.



Pero tras esas detenciones, la justicia del vecino país, aún no cuenta con pruebas directa que involucren a las personas que habían sido señaladas.



"Varias personas fueron citadas al juzgado de Montevideo y de Rocha, o sea que la causa sigue activa, tras la asunción del nuevo juez Giménez Vera que asumió hace muy poco", contó en declaraciones al canal de noticias TN, Adriana Belmonte, la madre la adolescente. Y agregó: "Estamos a la espera y a la búsqueda de respuestas.



No lo vivo con odio, estoy segura que en un lazo de tiempo no tan largo vamos a tener novedades más certeras".La mujer también habló de sus sospechas con respecto a qué fue lo que pasó: "Nosotros creemos que es más de una persona la que ha hecho esto. Desde la complicidad y desde la inmediatez y creemos que esas personas están en el entorno de la gente que ya ha sido citada a declarar y ha estado en la zona de Valizas".



Según trascendió de medios uruguayos, ahora los investigadores están buscando a alguna persona que el 28 de diciembre de 2014 habría estado en el balneario por trabajo y se cruzó con Lola en la playa.