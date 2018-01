Un nene de 5 años fue atropellado por motochorros y está grave

Un nene de 5 años se encuentra internado en grave estado de salud tras ser atropellado por motochorros que escapaban de la policía luego de robar un comercio en Loma Hermosa.



El episodio ocurrió el domingo pasadas las 16 en la calle Los Jazmines al 6100, cuando dos jóvenes que quisieron robarle a una mujer huyeron a toda velocidad tras los gritos de los vecinos y atropellaron al menor, llamado Sebastián, que en ese momento cruzaba la calle para ir a un kiosco.



Inmediatamente los padres del chico llegaron al lugar del hecho y, desesperados, llevaron a su hijo al Hospital Bocalandro, donde fue internado en estado crítico; de allí, fue derivado al Hospital de Niños de La Plata, ya que necesitaba ser asistido en un hospital de alta complejidad.



Si bien aún no hay un parte oficial sobre el estado de salud del menor, en las últimas horas trascendió que el chico tiene lesiones graves en los pulmones, la cabeza y un brazo.



Fuentes policiales indicaron que una cámara de seguridad habría captado el momento en el que los delincuentes se dan a la fuga, pero por el momento no fueron identificados.



Según los vecinos, los delincuentes serían menores de edad y viven en la zona. "La policía y la Justicia tienen que buscarlos, no nosotros, porque puede haber represalias", dijo una vecina, que relató cómo fue el momento del accidente.