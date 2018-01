Imputaron por "homicidio calificado" a la joven de 19 años que mató a su novio

La joven de 19 años que habría confesado que asesinó a su novio de 20 con el arma de su padre en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú fue imputada por el delito de "homicidio calificado por el vínculo".



Se trata de Nahir Galarza, quien quedó detenida e imputada en la causa que investiga el asesinato de Fernando Pastorizzo, ocurrido este viernes por la mañana.



Luego de matar al joven, la adolescente publicó en las redes sociales una imagen con su ex y escribió: "5 años juntos, peleando, yendo y viniendo pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel".



Según trascendió, el fiscal Sergio Rondoni Caffa, quien está a cargo de la causa, ya cuenta con el resultado de la pericia realizada que determinó que la vaina servida encontrada en la escena del crimen coincide con el arma del padre de la joven.



Este sábado, la joven imputada, que fue la última persona que había estado con la víctima, con quien, según declararon allegados a la pareja, mantenía una "relación complicada", habría confesado ante el fiscal ser ella quien mató a su novio.



Los investigadores apuntan a determinar de manera fehaciente la relación sentimental entre ambos jóvenes, un dato de importancia porque de no probarse un vínculo afectivo entre ambos, la causa podría caratularse como "homicidio simple", cuya pena es de entre 8 y 25 años.



La acusada permanecía alojada en la sala de salud mental del hospital Centenario de Gualeguaychú, aunque se aclaró que esa medida es preventiva y no por una cuestión psiquiátrica.



Unas horas antes de la confesión, y según publicó el portal El Día de Gualeguaychú, la fiscalía ya había ordenado allanar la vivienda de la adolescente y secuestrar el arma del padre.



Marcelo Galarza el padre de la joven, que es efectivo de la Policía entrerriana y que actualmente trabaja en Gualeguay, se puso inmediatamente a disposición de la justicia.



Si la carátula de la causa se mantiene a lo largo de la investigación como "homicidio calificado por el vínculo", a Nahir Galarza podría caberle una pena de prisión perpetua.



Unas horas después de cometer el crimen, la joven publicó en su cuenta de Instagram una foto con él y escribió: "5 años juntos, peleados, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre mi ángel".