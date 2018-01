"Se necesita una profunda reforma de las Fuerzas Armadas"

El diputado nacional de Cambiemos, Gastón Roma, calificó como "indispensable" una reforma para darle un nuevo rol a las Fuerzas Armadas. Como integrante de la comisión de Defensa, Roma aseguró que "si no se optimizan los recursos no habrá capacidad operativa, ya que más del 80% del presupuesto militar se destina actualmente a pagar sueldos y gastos operacionales".



En los últimos 15 años las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas fueron debilitándose hasta volverse casi nulas, sobre todo porque no tienen recursos para invertir y se utiliza casi la totalidad del presupuesto para gastos corrientes. Es por ello que el Ministerio de Defensa mediante una resolución instó a la conformación de un "Grupo de Trabajo Ley de Personal Militar", con la finalidad de elaborar un proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación para promover el remplazo de la Ley N° 19.101, vigente desde el año 1971.



"El objetivo es equilibrar y optimizar los fondos para generar capacidad operativa genuina en el corto y mediano plazo", manifestó el legislador de Cambiemos.



Cabe destacar que el presupuesto 2017 fue de $ 102.187 millones y en 2018 se incrementará a $ 116.466, es decir un 14% más. Actualmente más del 80% se destinaba a pagar sueldos, poco más del 10% a funcionamiento y sólo el 4,5% a gastos de mantenimiento, reparación y bienes de uso. "Lo cual genera un debilitamiento de las estructuras", indicó el legislador de Cambiemos.



El grupo de trabajo tendrá 9 meses, contados a partir del 1 de marzo, para generar cambios de fondo en la estructura militar. "hay que redistribuir bases, unificar organismos y prever el retiro obligatorio de personal civil o militar con 35 años de servicios efectivos", indicó Roma.



Además, la intención es crear un solo decreto reglamentario común para las tres fuerzas.