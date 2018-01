Investigan "nuevos contactos" en la búsqueda del ARA San Juan

La Armada Argentina informó hoy que no hubo novedades en el búsqueda del submarino ARA San Juan, tras haber investigado los contactos detectados por un buque oceanográfico con resultados negativos, al tiempo que destacó que la fuerza continua abonando los salarios de los 44 tripulantes del sumergible a sus familiares directos.



Un nuevo parte diario, el primero de 2018 referido a la búsqueda del San Juan, del cual se perdió contacto el 15 de noviembre de 2017, indicó que el rastreo continúa con tres buques: el destructor ARA "Sarandí", el aviso ARA "Islas Malvinas", con el ROV (vehículo operado remotamente) ruso "Panther Plus" a bordo, y el buque oceanográfico "Yantar", de la Federación Rusa, en un área al sur del centro de la zona de búsqueda.



El transporte ARA "San Blas" se encuentra en el área de operaciones, efectuando el reabastecimiento del Destructor ARA "Sarandí", para permitir sostener el esfuerzo en el tiempo continuando con la búsqueda de manera ininterrumpida.



Ayer, por la tarde, el aviso ARA "Islas Malvinas" investigó con el ROV "Panther Plus" los contactos detectados por el buque "Yantar", los cuales no estaban relacionados con el submarino "San Juan". Al momento, la nave argentina se encuentra investigando nuevos contactos, según el texto del comunicado divulgado hoy.



La Armada y el Ministerio de Defensa indicaron, asimismo, que siguen alojando y asistiendo en todas las necesidades básicas a los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos; y además, como "otra demostración del compromiso asumido", se siguen pagando sus sueldos, se apuntó.



Se informó también que se creó el "Centro de Atención Permanente", con sede en la Base Naval de Mar del Plata, para dar respuesta a las necesidades e inquietudes que pudieran surgir por parte de los familiares.