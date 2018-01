EEUU comenzará a aceptar a personas transexuales en sus FFAA

Las personas transexuales que quieran unirse a las Fuerzas Armadas de EEUU pueden solicitarlo luego de un fallo de la Justicia, pese a los intentos del presidente estadounidense, Donald Trump, de prohibir esa medida impulsada por su predecesor, Barack Obama.



El Departamento de Defensa de ese país tenía previsto este lunes empezar a aceptar las solicitudes de alistamiento de reclutas transexuales, en virtud de una orden judicial que impidió al Gobierno de Trump continuar con el veto a ese colectivo.



"Tal y como manda la orden judicial, el Departamento de Defensa está preparado para comenzar a dar acceso al servicio militar a los solicitantes transgénero desde el 1 de enero. Todos los solicitantes deben reunir todos los estándares de acceso", señaló hoy una portavoz del Pentágono, Heather Babb, según consignó la agencia de noticias EFE.



La decisión se realiza pese a que, el pasado mes de agosto, Trump emitió una orden para instruir al Pentágono en la implementación de una prohibición de alistamiento a los transexuales, así como el fin del servicio para aquellos que ya estuvieran sirviendo en el Ejército.



La medida suscitó diferentes denuncias por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y de movimientos sociales que consideraban la normativa un claro caso de discriminación que atentaba directamente contra algunos principios constitucionales.



En octubre, la magistrada Colleen Kollar-Kotelly, del tribunal federal del Distrito de Columbia, se pronunció a favor de un grupo de soldados transexuales en funciones que denunciaron la propuesta del presidente, y vetó distintos puntos de dicha normativa.



La Casa Blanca recurrió el dictamen, pero el 11 de diciembre la magistrada se reafirmó en su veredicto, al considerar que la Constitución está del lado de los demandantes.



El Departamento de Justicia optó por no volver a recurrir esa decisión, lo que forzó al Pentágono a comenzar a aceptar las solicitudes de alistamiento a partir de este lunes.



No obstante, el Departamento de Justicia no ha descartado que pueda recurrir la sentencia más adelante, una vez que revise un estudio independiente que el Pentágono debería publicar "en las próximas semanas".



En junio de 2016 Obama ordenó eliminar la prohibición de que los transexuales sirvieran abiertamente en las Fuerzas Armadas estadounidenses, aunque programó el inicio de su reclutamiento para enero de 2018.