Cavallo celebró la corrección de metas de inflación y lanzó su pronóstico sobre el dólar

El exministro de Economía Domingo Cavallo dijo que si el Banco Central (BCRA) sigue bajando las tasas de LEBAC subirá la cotización del dólar y consideró que la entidad monetaria debería intervenir en el mercado si la moneda norteamericana supera los 20 pesos.



Tras respaldar los recientes anuncios del gobierno, el economista expresó que la nueva meta de inflación del 15% anual "es un reconocimiento de las dificultades que el Gobierno ha encontrado para producir el necesario ajuste fiscal y la completa eliminación de los atrasos tarifarios".



"Lejos de minar la credibilidad del Banco Central, esta decisión puede ayudar a que el Gobierno y la autoridad monetaria sean solidariamente responsables de alcanzar la meta de inflación", dijo el artífice de la cionvertibilidad.



Pronosticó además, que el BCRA "aún no ha anunciado la reducción de la tasa de LEBAC, pero el mercado la anticipa desde los anuncios del 28 de diciembre y sin duda, la reducción en la tasa de LEBAC provocará una suba en el precio del dólar".



"No sería raro ni inconveniente que el precio del dólar trepara hasta 20 pesos --estimó-- para alcanzar el nivel de paridad del poder adquisitivo y recién se justificará que el Banco Central lo frene vendiendo reservas".



A su vez, señaló que el BCRA "no debería volver a utilizar la tasa de interés de las LEBAC para frenarlo, sino valerse del stock de reservas que ha acumulado a lo largo del año 2017".



Cavallo opinó que "sería muy bueno que sinceren las metas fiscales y de deuda pública con el sector privado, llevando a cabo del canje de la deuda intransferible del activo del Banco Central por Letras y bonos del Tesoro, para permitir que el Banco Central pueda desembarazarse de las LEBAC".



"Las metas fiscales sinceradas ayudarán a medir mejor los riesgos que representa el avance demasiado gradual en materia de ajuste fiscal", enfatizó.



Respecto de las nuevas metas, el ex ministro dijo que "lejos de ser motivo de preocupación, estos puntos adicionales de inflación en 2018 contribuirán a bajar más rápidamente el déficit fiscal a partir de 2019 y, por consiguiente, facilitarán la tarea estabilizadora a partir de aquel año".