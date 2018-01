Una broma a Alexis Sánchez por quedarse afuera del Mundial desató la furia de los chilenos en las redes

El volante del Arsenal Mohamed Elneny se burló por Twitter de su compañero Alexis Sánchez por haber quedado afuera del Mundial de Rusia y desató la furia de los hinchas chilenos en las redes. Su posteo superó los 2 mil comentarios, generó 20 mil retweets y 40 mil me gusta.



"¿Quién me acompañará a Rusia? Mesut Ozil, Shkodran Mustafi, Olivier Giroud, Alex Lacazette, Laurent Koscielny, Héctor Bellerín, Nacho Monreal, David Ospina... Lo siento mi amigo Sanchez, no hay lugar para ti", escribió el futbolista egipcio que es fija en el equipo de Héctor Cuper.



El posteo fue muy repudiado por los hinchas chilenos, que están muy dolidos luego de haber quedado eliminados de Rusia. La considerada mejor generación de futbolistas de la historia del país trasandino no disputará el Mundial luego de ganar dos Copa América de manera consecutiva.





Who will come with me Russia @MesutOzil1088 @MustafiOfficial @_OlivierGiroud_ @LacazetteAlex @6_LKOSCIELNY @HectorBellerin @_nachomonreal @D_Ospina1

sorry my friend Sanchez There is no place for you @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/LftdGE9AJn