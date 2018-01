El primer refuerzo de San Lorenzo llegaría desde México y traería con él a un referente de River

El volante Neri Cardozo está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de San Lorenzo. El volante se despidió del Monterrey y la prensa mexicana aseguró que su futuro está en el club de Boedo.



"Después de 7 años de pertenecer a Rayados hoy cierro una etapa en mi vida, quiero agradecer a la afición por el apoyo brindado siempre, a los directores técnicos con los que me tocó trabajar, a la directiva y a mis compañeros con los que me tocó compartir grandes alegrías ganando cinco títulos a lo largo de mi trayectoria en el club", manifestó el jugador en su cuenta de Instagram.



Cardozo es del gusto del entrenador de Claudio Biaggio, quien ya la manifestó a la dirigencia su deseo de contar con el ex-Boca. Además, del Monterrey quiere a Carlos Sánchez, a quién fue a buscar a mediados de 2017. En el caso del uruguayo, la salida será más complicada ya que le queda un año más de contrato con el conjunto mexicano.



Otro nombre que comenzó a circular, al igual que en todos los mercados de pases es el de Ignacio Piatti. Por el momento no hay nada concreto por el volante que brilló en la Libertadores obtenida en 2014 y es simplemente una expresión de deseo.