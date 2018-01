Pronostican que la economía de Brasil crecerá 2,7% en 2018

La economía brasileña crecerá 2,7% en 2018 tras haber superado, con una expansión del 1 % en 2017, la grave recesión de los dos años anteriores, según las proyecciones de los economistas del mercado financiero difundidas este martes.



Las previsiones de los analistas en la primera semana de 2018 son más optimistas que las de la última semana del año pasado, cuando esperaban para 2017 un crecimiento del 0,98%, y para 2018 una expansión del 2,68%.



Para el casi centenar de analistas consultados por el boletín Focus, un sondeo semanal del Banco Central brasileño, la economía del país consolidará en 2018 una recuperación que se inició en 2017 tras dos años seguidos de crisis económica, informó la agencia de noticias EFE.



Sobre el índice de precios, los economistas proyectan que la inflación se ubicará en 3,96% este año, tras haber caído hasta 2,78% en 2017, la menor tasa en casi 20 años.



Sus proyecciones para la inflación en la primera semana del año son iguales que las difundidas una semana antes y están muy próximas de las del Banco Central, que calcula que la variación de la tasa de precios será de entre 4% y 4,2% en 2018, tras haber sido del 2,8% en 2017.



Los economistas también prevén que el dólar, tras haber cerrado 2017 con una cotización de 3,316 reales para la venta (una apreciación del 2,03%), seguirá subiendo y terminará 2018 con una cotización de 3,34 reales.



Igualmente prevén para 2018 un superávit en la balanza comercial de u$s 52.500 millones, inferior a la de 2017, y una inversión extranjera directa este año de u$s 80.000 millones.



Los positivos indicadores económicos de los últimos meses también llevaron al Gobierno a mejorar sus proyecciones para el crecimiento de la economía brasileña, que ahora sitúa en 1,1% para 2017 y 3% para 2018.



Hasta hace tres meses, el Gobierno esperaba una expansión de sólo 0,5% en 2017 y del 2% para 2018.



La economía brasileña se retrajo 3,5% en 2015 y 3,6% en 2016, con lo que completó dos años seguidos de crecimiento negativo, algo que no ocurría desde la década de los 30.