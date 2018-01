Pese a cosecha récord, la liquidación de divisas cayó 10,5% en 2017

A pesar de la cosecha récord, la liquidación de divisas por parte de las empresas exportadoras de cereales, oleaginosas y derivados cayó un 10,5% durante 2017, hasta los u$s 21.399 millones.



Así lo precisaron este martes los números reportados por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas.



Ambas cámaras empresarias informaron que durante la última semana del año (entre el 26 y el 29 de diciembre) las empresas del sector liquidaron la suma de 390.290.452 dólares, lo que representa una suba del 61,3% respecto a mismo período de 2016 y un salto del 201,4% frente a los cuatro días hábiles previos. Asimismo, el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 29 de diciembre ascendió a 21.399.084.083 dólares.



Esa liquidación resultó un 10,5% inferior a los 23.910.393.560 dólares registrados en 2016.



La liquidación de dólares por parte de este sector fue la más baja de los últimos ocho años, con excepción de 2015 cuando había alcanzado apenas a los 19.963 millones.



Estos números se dieron a pesar de que la campaña agrícola 2016/17 finalizó con un volumen cosechado récord, que se estima en alrededor de 130 millones de toneladas, según datos del sector agroexportador (aún no hay datos oficiales del Ministerio de Agroindustria).



Fuentes del sector explicaron a ámbito.com que "el principal factor" de la merma en la liquidación es "la retención de la soja por parte del productor, que ronda en total los 18,6 millones de toneladas, equivalentes al 32,7% de la producción".



En un segundo plano, en el mercado explican además que afectó la baja de los precios de los principales granos, y un retroceso en la producción de la soja y sus derivados.



Por último, analistas aluden también a la eliminación de la normativa que obligaba a liquidar divisas dentro de un cierto lapso de tiempo. Cuando Mauricio Macri asumió, el plazo para el ingreso de divisas en el sistema financiero estaba en 30 días, límite que había impuesto el kirchnerismo en mayo de 2012. Durante 2016 y principios de 2017, el Gobierno fue prorrogando gradualmente el plazo hasta los 10 años.



Y desde noviembre pasado, el Ejecutivo decidió quitar ese plazo, al entender que "se había convertido en una carga" y para "estar en línea con lo que ocurre en el mundo".



Según un informe de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES) realizado hasta julio, las exportaciones del sector agrícola en valores registraron en los primeros siete meses del año pasado una caída de 5,5% respecto a igual lapso de 2016, mientras que en cantidades exhibieron una baja de 4,5% interanual.



No obstante, el año pasado no fue sencillo para este sector: las lluvias acaecidas durante el otoño de 2016, que se extendieron hasta la misma estación de 2017, plantearon fuertes desafíos de cara a la campaña 2017/2018.



El Gobierno había eliminado en 2016 las retenciones a la exportación de trigo, girasol y maíz y bajó esos derechos del 35% al 30% para la soja, pero durante 2017 esos niveles permanecieron sin modificaciones.



Ahora, con el inicio del 2018, comienzan a regir las modificaciones en el sistema de retenciones en las exportaciones de soja para intentar revertir la caída en las ventas al exterior del complejo sojero: la baja será de medio punto por mes.



El costo fiscal de la medida está en torno a los 20.000 millones de pesos para 2018, de los cuales unos 6.000 millones de pesos dejarán de recibir las provincias, a través del Fondo Federal Solidario, que distribuye el 30% de las retenciones a la soja.



A partir de esta baja gradual en las retenciones a la soja, las liquidaciones de divisas del sector podrían tomar dinamismo.