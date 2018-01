Escándalo con un famoso youtuber que filmó un cadáver en el "bosque de los suicidios"

El famoso youtuber estadounidense Logan Paul, que tiene más de 15 millones de seguidores en la red social, filmó el cadáver de una persona que se había ahorcado en Aokigahara, conocido como el "bosque de los suicidios", ubicado al noroeste del Monte Fuji en Japón, lo que generó el repudio de cientos de internautas e incluso de actores de Hollywood.



El 31 de diciembre Logan subió un video en el que aparecía recorriendo ese bosque japonés junto a un grupo de personas cuando descubre a lo lejos el cuerpo de una persona que pendía de un árbol, imagen que se reproduce en la filmación.



Aunque se oculta el rostro del hombre, la secuencia muestra un primer plano de sus manos mientras el youtuber junto a sus amigos reaccionan con algunas bromas, asegurando posteriormente que era lo "más real" que habían filmado para el canal, que tiene 15.269.792 de suscriptores.



El material permaneció 48 horas en internet ya que, ante la ola de críticas que recibió, Logan Paul decidió eliminarlo.



"¡Cómo te atreves! Me das asco. No puedo creer que tantos jóvenes te admiren. Muy triste. Espero que este último video los haya despertado. Eres pura basura. El suicidio no es una broma. Ve a pudrirte en el infierno", escribió hoy en su cuenta de Twitter el actor Aaron Paul, conocido por su personaje de Jesse Pinkman en la serie Breaking Bad.



En la misma línea la actriz Sophie Turner, famosa mundialmente por encarnar a Sansa en Game of Thrones, escribió a Logan: "Eres un idiota. No estás creando conciencia. Te burlas. No puedo creer lo auto-elogioso que es tu 'disculpa'. No mereces el éxito que tienes. Ruego a Dios que nunca tengas que experimentar algo como ese hombre", tuiteó.



Logan Paul emitió un comunicado en su cuenta de Twitter pidiendo perdón por haber subido el material.



"Quiero empezar con esto: pido disculpas. Es la primera vez, nunca había enfrentado críticas como estas, pero soy un humano y me puedo equivocar", comenzó su descargo el joven, que luego agregó: "no lo hice por las visitas, intentaba aumentar la conciencia sobre el suicidio y la prevención del suicidio, a la vez que pensé que si este video salva una vida, valía la pena".



"Tengo un gran alcance y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y maneje incorrectamente ese poder. No va a pasar de nuevo", concluyó.



El bosque Aokigahara, en la base noroccidental del emblemático Monte Fuji, ubicado a 100 kilómetros al oeste de Tokio, es conocido mundialmente porque se suicidan cada año entre 50 y 100 personas, informó la BBC.