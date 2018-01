Si los clubes no cumplen, no juegan: las exigencias de la Superliga para otorgarles la licencia

Los clubes de Primera División deberán cumplir algunos requisitos que les exigirá la Superliga, a partir de abril, y que se implementarán desde la próxima temporada.



Entre esos requisitos, los clubes no pueden incorporar jugadores si tienen deudas, algo que la Superliga evaluará muy de cerca, para poder darles una "licencia".



A partir del 1 de abril y hasta el 30 de junio, los clubes podrán iniciar el trámite para conseguir su licencia.



Otras de las exigencias de la Superliga, y que están avaladas por la AFA, tienen que ver con cuestiones organizativas e internas de cada club como ser una buena profesionalización en sus estamentos.



En cuanto a la organización, la Superliga quiere que los clubes tengan mejores recursos en diferentes aspectos como seguridad, prensa, marketing, operaciones y dirección deportiva, y también que los cuidados médicos se den tanto en el fútbol profesional como en el juvenil.



Además, será obligatorio que los clubes cumplan con el Reglamento de Prevención contra la Violencia en Espectáculos Deportivos.



El proyecto que la Superliga quiere comenzar a implementar luego del Mundial de Rusia, incluye además la creación de Órganos de Control para lo económico-financiero y la infraestructura para realizar un seguimiento sobre los temas contables mensuales y los pedidos de modificaciones en instalaciones y predios.



Si los clubes no cumplen con los pedidos y exigencias de la Superliga recibirán sanciones que pueden ser: multas, quita de puntos, partidos a puertas cerradas, inhabilitación de estadio, prohibición de inscribir jugadores y suspensión o quita de la licencia.



Más adelante la idea de los directivos de la Superliga, además del regreso de los hinchas visitantes, es que aquellos clubes que no puedan completar -en los partidos- el 75 por ciento de la capacidad de su estadio, recibirán multas, como se realiza en la Liga Española.