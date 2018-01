Ordenan restringir la prisión domiciliaria de "Caballo" Suárez

El juez federal Sebastián Ramos ordenó este martes restringir las condiciones de detención domiciliaria del sindicalista Omar "Caballo" Suárez, quien no podrá abandonar su casa de la localidad bonaerense de Olivos.



Además, se le prohibió el ingreso de alcohol, se estableció consigna de Prefectura y control de ingreso y egreso de personas y de los movimientos en todos los accesos al domicilio, indicaron fuentes judiciales a NA.



Ramos, que subroga a su colega Rodolfo Canicoba Corral, se pronunció de esta forma luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita apelara hoy la decisión del juez Luis Rodríguez de concederle la prisión domiciliaria a Suárez y solicitara que siga detenido en el penal de Marcos Paz.



El hombre se encuentra acusado de mal manejo de fondos del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y detenido desde septiembre de 2016.





El fiscal federal Gerardo Pollicita había apelado más temprano la decisión del juez Rodríguez de concederle la domiciliaria a Suárez, y solicitado que sea revocado el beneficio y siga detenido en Marcos Paz.



Pollicita sostuvo que el problema de alcoholismo sobre el cual el juez fundó su decisión no está comprobado y que incluso estaba previsto que en enero se le practicaran estudios médicos complementarios al imputado.



Rodríguez avaló la prisión domiciliaria en base a los problemas de salud de Suárez: un accidente cerebrovascular isquémico transitorio que sufrió el dirigente sindical "con secuelas neurológicas actuales" y por los cuales tiene "severos factores de riesgo" como "hipertensión arterial y una severa alteración conductual (paranoia), que lo lleva a negarse a recibir el régimen dietético recomendado y muchas veces atención médica porque alega temor a ser envenenado".



Al otorgar el beneficio, el juez dispuso la colocación de una tobillera electrónica sobre Suárez, cuya vigilancia está a cargo del Programa de Asistencia de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.



Para el magistrado, se disminuyó el "riesgo procesal" por lo cual estaba detenido Suárez, al "haberse ordenado la realización de una pericia contable encomendada al cuerpo de peritos especializados en casos de corrupción y delitos contra la administración pública".



Incluso, Rodríguez dijo poder apreciar de manera directa el deterioro del estado de salud de Suárez, a raíz de una entrevista personal que mantuvo con el imputado en Tribunales el jueves 28 de diciembre pasado.



El fiscal sostiene que los problemas de salud que plantea el sindicalista son posibles de ser atendidos en el penal de Marcos Paz donde está detenido, y que las patologías "no son terminales ni revisten gravedad".



Además, Pollicita aseguró que "no hay ningún informe médico oficial que acredite que efectivamente sufra de alcoholismo", tal cual asegura el médico del sindicalista.



El sindicalista fue detenido por orden de Canicoba Corral, al considerarlo "jefe" de una asociación ilícita que extorsionó a empresas navieras, pero que también malversó fondos del SOMU que dirigió durante varias décadas.