La asistencia de Ginóbili que terminó en un insólito triple que ni los árbitros podían creer

Emanuel Ginóbili sumó anoche 12 puntos en la victoria de San Antonio Spurs sobre New Yorks Knicks por 100-91 en el Madison Square Garden, en un cotejo por la fase regular de la NBA. Sin embargo, lo más destacado de la noche fue un extraño triple que necesitó ser revisado por la terna arbitral.



El bahiense, cuádruple campeón del básquetbol estadounidense (2003, 2005, 2007 y 2014), sumó 12 puntos con 2-3 en dobles, 2-3 en triples y 2-2 en libres, además de acumular cuatro rebotes, dos asistencias, una pérdida, un robo y dos faltas personales en 23 minutos y 40 segundos de juego.



Ginóbili logró un extraño triple al intentar un pase cerca de la línea de los 3 puntos a LaMarcus Aldridge, pero la pelota pasó por encima de él, entonces Michael Beasley lo capturó y comenzó a avanzar por la cancha mientras el bahiense hablaba con los árbitros diciéndoles que había ingresado en el aro.



Los árbitros acreditaron la canasta a Ginóbili, pero sólo de dos puntos. Luego, se revisó nuevamente después de que terminó el cuarto y se contó como un triple, lo que le dio a San Antonio una ventaja parcial de 67-81, que sería decisiva.



"Fue la mejor canasta que anoté en lo que va de temporada", declaró Ginóbili, de 40 años, al concluir el partido. "No entendía por qué no querían darle por buena".



Ginóbili, de 40 años, fue el tercer máximo anotador de los Spurs, que tuvieron como grandes figuras LaMarcus Aldridge y Kawhi Leonard, con 29 y 25 puntos, respectivamente, mientras que Michael Beasley hizo 18 tantos en el local.



San Antonio continúa tercero en la Conferencia Oeste con un registro de 26 victorias y doce derrotas, por debajo de Golden State Warriors (29-8) y Houston Rockets (26-9). Su próximo partido será hoy a las 21 de Argentina visitando a Philadelphia 76ers.