Tyson se dedicará a la producción de marihuana en Estados Unidos

Mike Tyson se metió de lleno a la industria de la marihuana en California. El 20 de diciembre, el excampeón de peso pesado y sus socios comenzaron los trabajos para construir un complejo turístico relacionado con el cannabis en California City, una localidad distante en el desierto de Mojave, a 177 kilómetros (110 millas) al norte de Los Ángeles.



Su socio Robert Hickman dijo al portal que el terreno es preparado para el cultivo de marihuana y que la Finca Tyson será un oasis.



En un video del acto, la alcalde de California City, Jennifer Wood, agradeció a Tyson su compromiso con la comunidad y dijo que el complejo proveerá marihuana con fines terapéuticos a personas necesitadas y generará ingresos fiscales, puestos de trabajos e ingresos para los habitantes.



Las llamadas y mensajes enviados por The Associated Press a un representante de Tyson no han sido respondidos.