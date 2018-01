¿Qué come Ginóbili para mantenerse en la elite?

A los 35 años, Emanuel Ginóbili comenzó a sufrir más desgarros de los que habitualmente tenía a lo largo de su carrera. Como retirarse no era una opción, decidió modificar su dieta, lo que le dio grandes resultados y le permitió mantenerse vigente en la NBA hasta el día de hoy con 40 años.



"Toda mi vida hasta los 35 años mi rutina era un pedazo de pollo con pastas. Lo hacíamos todos. Hoy por hoy está cambiando eso. No es tan necesario o estricto el tema ese de que sin la pasta y los carbohidratos no vas tener la energía necesaria para jugar", le dijo aseguró Ginóbili al sitio NBA Latam hace un par de meses.



Justamente las pastas fue lo primero que eliminó de su dieta. Luego, tachó todos los alimentos con gluten, cereales y finalmente descartó los endulzante, incluida la miel de cualquier tipo. La idea fue buscar la energía en otro tipo de alimentos.



Ahora, Ginóbili basa sus comidas en verduras, pescado, pollo y huevos de granja. Además consume alimentos con un alto porcentaje de grasas buenas como palta, almendras, nueces, pescado o coco, priorizando siempre que se trate de alimentos biológicos.