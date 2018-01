Agüero le prometió una cosa al hincha de Independiente y ahora dijo otra: pospuso su retorno

El delantero Sergio Agüero dijo que pretende terminar su contrato en el Manchester City, que concluye en 2020, en medio de los rumores sobre su presunto descontento en el equipo inglés y su retorno a Independiente luego del Mundial de Rusia. En noviembre del año pasado había dicho que su vuelta al club de Avellaneda iba a ser en 2019.



Se cree, y su entrenador Pep Guardiola no lo desmintió, que el delantero de 29 años, que el martes anotó un nuevo gol en la victoria 3-1 ante el Watford y extendió así a 185 su récord de mayor goleador del equipo del norte de Inglaterra, había expresado su descontento por no ser titular indiscutible y alternarse con el brasileño Gabriel Jesús.



Pero la lesión en los ligamentos de la rodilla que sufrió el brasileño este último el domingo ante el Crystal Palace hace prever que el argentino juegue mucho más. "Tengo hasta 2020, creo", dijo el Kun Agüero sobre su contrato el martes, tras el partido ante el Watford.



"La verdad es que espero cumplir con mi contrato e intentaré hacerlo lo mejor posible de ahora al final de temporada, y después veremos qué pasa", agregó.



Agüero, que llegó al City en 2011 procedente del Atlético de Madrid y en 2012 dio el título de liga a su equipo con un gol memorable en el último suspiro del último partido, dijo que, aunque le gustaría seguir, no era su decisión. "La verdad es que soy muy feliz aquí pero, como siempre, como dije antes, el club tiene la última palabra", dijo el futbolista de 29 años.



Su entrenador dijo en diciembre que puede quedarse todo el tiempo que quiera. "Es una leyenda", dijo Guardiola. "Él decidirá su vida y su futuro. Estoy encantado de tenerlo aquí".