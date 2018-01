Argentina, país de récords insólitos: en nueve años hubo 45.000 piquetes

El 2017 fue otro año conflictivo. Aunque la cantidad de piquetes cayó 19% respecto de 2016, el número de protestas callejeras se mantiene por encima de las 5.000 al año.



Según el informe anual de la consultora Diagnóstico Político (DP), en diciembre pasado hubo 495 bloques de tránsito, siendo el tercer mes más conflictivo del año detrás de marzo (518) y noviembre (547). "En 2017 se observó una evolución oscilante en materia de cortes, con tendencia en ascenso hacia el fin de año", destacó el reporte estadístico.



Si bien 2017 fue el año con menos piquetes desde 2011, en total se contabilizaron 5.221 cortes, contra 6.491 del año anterior. El 2014 se mantiene como el período récord desde 2009, con 6.805 bloqueos anuales. En los últimos nueve años hubo se registraron 44.797 piquetes en la Argentina.







"No obstante la significativa baja observada, 2017 fue el quinto año consecutivo en el que se registraron más de 5.000 piquetes a nivel nacional. Por ello puede decirse que la antidemocrática cultura del piquete sigue gozando de buena salud en Argentina", remarcó el análisis del politólogo Patricio Giusto.



"La gestión de Mauricio Macri, que ya lleva dos años en la Presidencia contando gobiernos aliados en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires, aún no ha logrado resolver este grave problema", agregó el trabajo de la consultora.



• Ranking provincial



La provincia de Buenos Aires volvió a liderar el ranking anual con más cantidad de cortes (1.146), aunque finalizó con una leve baja de 4% respecto a 2016. En segundo lugar también volvió a ubicarse la Ciudad (849), con un fuerte aumento de 32% respecto al año anterior. "La Capital fue el único distrito del país donde los piquetes aumentaron, aunque cabe destacar que casi el 80% de las protestas no estuvieron dirigidas contra el Gobierno porteño", aclaró el informe de DP.



Solo los distritos de Provincia y Capital concentraron el 38% de los piquetes a nivel nacional. Durante 2017 se registraron 3 cortes por día en territorio bonaerense y 2 en las calles porteñas.



El listado de provincias conflictivas sigue con Santa Fe (328), Neuquén (327) y Santa Cruz (322), las tres repitiendo las posiciones de 2016. Más atrás se ubicaron Río Negro (218, mantuvo el 6° puesto), Misiones (193, subió del 8° al 7° lugar), Entre Ríos (190, cayó una posición) y Jujuy (189, también cayó un lugar). La provincia menos conflictiva volvió a ser San Luis (16), seguida de cerca por Santiago del Estero (22) y San Juan (32). El terruño de los Rodríguez Saá "se mantiene como la provincia que menos piquetes ha contabilizado desde 2009 a la fecha", recalcó.



• Sectores protestantes



Los trabajadores estatales volvieron a liderar la tabla de protagonistas de los piquetes, con 1.145, seguidos por las organizaciones sociales, con 1.036. Los vecinos autoconvocados se mantuvieron en el tercer lugar (789), aunque con una baja de 28% en la cantidad de cortes frente a 2016. "Esto se explica, básicamente, por la abrupta caída de piquetes por cortes de luz, sobre todo en la Capital y el conurbano bonaerense", explicó Diagnóstico.



A pesar de que no hubo grandes cambios en esta tabla respecto del año pasado, una de las "grandes sorpresas" fueron las fuerzas político-partidarias, que con 675 bloqueos treparon del sexto al cuarto lugar, casi duplicando sus protestas de 2016. "Es un claro indicador de la creciente politización que tuvo la protesta social durante 2017", enfatizó el estudio. La lista de actores continúa con los trabajadores privados (638), desocupados y cesanteados (597) y otros protagonistas, como aborígenes, ruralistas, ambientalistas, estudiantes y jubilados, con 341 interrupciones de tránsito.