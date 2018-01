Erviti debe buscarse nuevo club: no será tenido en cuenta por Holan en Independiente

El arranque de 2018 no es muy bueno para Walter Erviti: Ariel Holan no lo tendrá en cuenta para el nuevo Independiente y desde el club ya le informaron que no era necesario que se presente a la vuelta de los entrenamientos el jueves.



Erviti disputó 27 partidos con la camiseta de Independiente y convirtió tan sólo un gol. Su rendimiento no fue el esperado y perdió la titularidad en el segundo semestre del año pasado.



Ahora el exvolante de Banfield deberá definir qué será de su futuro. Con 37 años, todavía tiene 6 meses más de contrato con el club de Avellaneda y por el momento no tiene ofertas de otros clubes.