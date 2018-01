Lanzan encuesta de inquilinos para debatir la ley de alquileres

La Federación de Inquilinos Nacional (FIN) lanzó la primera encuesta nacional de inquilinos con la que busca obtener "datos precisos" para incorporarlos al debate de la ley de alquileres que se realizará en la Cámara de Diputados en marzo próximo.



La encuesta busca identificar las principales problemáticas de los inquilinos: precios, porcentaje del sueldo destinado al alquiler y relación con la inmobiliaria, entre otros puntos. La misma estará disponible online durante todo enero y en febrero se comunicarán los resultados. El sondeo se podrá realizar a través de una computadora, una Tablet o celular. Ingresá acá para responder la encuesta



El proyecto de la ley nacional de alquileres ya recibió media sanción en el Senado en 2016, pero el año pasado fue modificado en la Comisión de Legislación de Diputados, dictamen que cayó por no ser tratado en el recinto, por lo que a partir de marzo próximo comenzará nuevamente el debate sobre el proyecto aprobado en la cámara Alta.



Desde su lanzamiento hace un par de días, la encuesta ya cuenta con 2.500 respuestas de inquilinos de distintas provincias. "Necesitamos tener datos precisos para debatir con números sobre la mesa, y para eso nada mejor que las respuestas de los inquilinos. No hay mediciones oficiales y nacionales sobre la situación de los que alquilamos nuestra vivienda, que somos ocho millones de personas en todo el país", dijo el presidente de la FIN, Gervasio Muñoz.



En ese contexto, el propio Múñoz comentó: "Un dato que nos llamó la atención es que el 70% de las personas que respondieron son mujeres, y creemos que esto se debe a que ellas son las que administran la vivienda, trabajen o no, estén en pareja o no".