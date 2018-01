Un voraz incendió destruyó ocho hectáreas de bosques en Villa Gesell

Un voraz incendio presuntamente iniciado por un globo aerostático carcomió este jueves ocho hectáreas de bosques y vegetación en el sur de la localidad costera de Villa Gesell, lo que obligó a que ochenta bomberos trabajen en el lugar para apagar las intensas llamas que, según informaron las autoridades, no afectaron a ningún complejo turístico ni residencia zonal.



Las llamas quemaron la vegetación típica de la zona situada en la avenida 3 y calle 152, en el camino que va hacia la localidad de Mar de Las Pampas.



Bomberos de Villa Gesell, Pinamar y General Madariaga con el apoyo de brigadistas y dos aviones hidrantes del Plan Nacional de Manejo del Fuego pudieron controlar el incendio pasadas las 19, tras más de dos horas de labor.



El viento costero desplazaba las llamas en distintas direcciones, por lo que el esfuerzo de los brigadistas se centró primero en que las llamas no cruzaran la calle ya que a un kilómetro del lugar estaban los complejos habitacionales y las cabañas de los turistas.







El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barreda, destacó que presuntamente "el fuego se inició por un globo aerostático que se lanzan en las fiestas de Año Nuevo, el municipio estableció la prohibición de venta de pirotecnia pero siempre hay algún turista que lo hace"



"Es una zona poco habitada hay un complejo turístico cerca pero no llegó a afectarlo, afortunadamente no hay heridos", dijo el jefe comunal.



Daniel Luna, del Consejo de Bomberos Voluntarios, aseguró que "en estas épocas pasan estas cosas, cuando hay más turistas en la zona se acrecienta el riesgo de incendios, Las llamas estuvieron cerca de afectar un complejo turístico".



"Nos toca ahora recorrer y enfriar la zona ya que todavía hay brasas y árboles encendidos", precisó el bombero voluntario.



El incendio se declaró a las 16.30 y el humo pudo ser divisado por los veraneantes que estaban en la playa.