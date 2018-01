Un exasesor arremetió contra Trump y lo acusó de "traición" en el Rusia-gate

El exestratega jefe de la Casa Blanca Steve Bannon calificó como "traicionera" y "antipatriótica" una reunión de junio de 2016 entre un grupo de rusos, Donald Trump Jr. y los responsables de la campaña de su padre, según extractos de un nuevo libro al que Reuters tuvo acceso el miércoles.



Los explosivos comentarios del otrora estrecho asesor y arquitecto ultraderechista de la victoria de Donald Trump en noviembre de 2016 irritaron a la Casa Blanca y al presidente, célebre por valorar la lealtad de sus asociados y empleados. Trump despidió a Bannon en agosto y rompió con él el miércoles, en una expresión de repudio público altamente personal.



"Steve Bannon no tiene nada que ver conmigo ni con mi presidencia. Cuando fue cesado, no solo perdió su trabajo, sino también la cordura", afirmó Trump en un comunicado horas después de conocerse las palabras del exasesor.



Bannon expresó su burla y sorpresa por el encuentro en la Torre Trump de Nueva York, en la que se dijo que un abogado ruso había ofrecido información perjudicial contra la candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, según el libro "Fuego y furia: dentro de la Casa Blanca de Trump", de Michael Wolff.



En el libro se cita también a Bannon diciendo que está seguro de que Trump Jr. llevó a los rusos a una reunión con su padre en la Torre Trump. La cita fue organizada por Trump Jr. y a ella acudieron también el yerno del mandatario, Jared Kushner, y su entonces jefe de campaña, Paul Manafort.



La reunión del 9 de junio de 2016 forma parte de una investigación federal por parte del fiscal especial Robert Mueller por una posible colaboración entre la campaña de Trump y Rusia en la elección, algo que niega el presidente republicano.



"Los tres tipos importantes de la campaña pensaron que era una buena idea reunirse con un gobierno extranjero dentro de la Torre Trump en el salón de conferencias del piso 25, sin abogados. No tenían abogados", dijo Bannon en el libro, según extractos vistos por Reuters.



"Aunque pensaras que no era algo traicionero, antipatriótico o una mierda -y yo pienso que es todo eso- hubo que haber llamado de manera inmediata al FBI", agregó. Bannon fue citado diciendo también que "es imposible que Don Jr. no llevara a estos borrachos a la oficina de su padre, en el piso 26".



El libro, que saldrá a la venta el martes, se basa en más de 200 entrevistas con Trump, altos funcionarios de la Casa Blanca y confidentes realizadas por Wolff, un editor de The Hollywood Reporter, según la editorial Henry Holt.