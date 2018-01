River abre la billetera: mientras busca a Pratto, ya se quedó con Armani

El presidente de River, Rodolfo D'Onfrio confirmó este miércoles que el club "millonario" hará una oferta por el delantero Lucas Pratto, y también comprará el pase del arquero Franco Armani.



"Simplemente hubo comunicaciones y en las próximas horas haremos una propuesta concreta por el jugador", expresó D'Onofrio en la conferencia de prensa que brindó junto al entrenador Marcelo Gallardo.



Pratto está en San Pablo de Brasil y su cláusula de salida es de 10 millones de dólares, algo que River está dispuesto a pagar.



A su turno, Gallardo agregó que el mercado de pases "es complicado" y comentó que junto a los dirigentes están trabajando para poder cubrir las necesidades que el equipo tiene.



"No tenemos nada resuelto, ni cerrado hasta ahora, pero veremos cómo se seguirán desarrollando las negociaciones salvando cuestiones ajenas a nosotros que nos impedían seguir", enfatizó.



Gallardo dijo que "queremos conformar un gran plantel, que nos identifique a los hinchas de River, que pueda tomar una idea clara".



En cuanto a la llegada de Armani, D'Onofrio puntualizó que le enviaron una carta oficial a Atlético Nacional de Medellín "para hacer uso de la cláusula de salida" del arquero.



Incluso, el propio club cafetero despidió a Armani a través de su cuenta oficial en Twitter: "Los ídolos nunca parten. Es un hasta pronto, Franco. #ArmaniParaSiempre".



El propio Gallardo, a su vez, se hizo cargo sobre la situación de Damián Musto, cuyo pase estaba casi acordado para que llegara a River, pero un posible dopaje positivo -aún no confirmado- enfrió las tratativas.



"Nos sorprendió a todos la noticia. Manejábamos la posibilidad de sumarlo. Estamos esperando la confirmación oficial. Si es así, no podríamos concretar lo que habíamos iniciado", sostuvo el "Muñeco".



Gallardo dijo que esperan la resolución del análisis a la prueba de orina, que de confirmase lo que se especula, provocaría que Musto reciba una dura sanción.