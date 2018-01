Catástrofes naturales causaron en 2017 pérdidas históricas de u$s 135.000 M a aseguradoras

Las catástrofes naturales ocurridas en 2017, tales como huracanes, terremotos o inundaciones, llevaron a las aseguradoras a incurrir en sus mayores pérdidas históricas, según el informe anual publicado por la mayor reaseguradora del mundo, la alemana Munich Re.



De acuerdo con los datos facilitados por la compañía en Múnich, el sector de seguros mundial sufrió el pasado año un perjuicio económico de unos u$s 135.000 millones (112.000 millones de euros), una cifra nunca antes alcanzada.



La serie de ciclones que afectó el pasado otoño (boreal) al Caribe y a la costa este de Estados Unidos figuran como las principales catástrofes naturales que condujeron a las pérdidas récord en el negocio de los seguros.



Tras analizar los datos de las catástrofes naturales de las últimas décadas, los expertos de Munich Re no observan ninguna constatación aunque sí importantes indicios de los efectos del cambio climático.



En el reporte anual se precisa asimismo que los daños por las catástrofes naturales, que cada vez ocurren con mayor frecuencia, son inusualmente altos.



En este sentido, en el archivo histórico de Munich Re en los últimos 13 años figuran tan solo tres en los que las pérdidas aseguradas representan más de los u$s 100.000 millones.



"Antes de 2005 no había ningún año en el que estuviésemos cerca de los 100.000 millones", indicó el experto en clima y geofísico de Munich Re, Ernst Rauch.



Munich Re asegura a más de 5.000 compañías de seguros en todo el mundo contra daños de gran magnitud y documenta desde hace décadas todas las catástrofes naturales.