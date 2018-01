Echaron a policía bonaerense por trabajar como vedette en Mar del Plata

Una sargento de la Policía Bonaerense fue desafectada de esa fuerza tras haber desobedecido la orden de sus superiores de no trabajar en una obra de teatro de revistas en Mar del Plata mientras se desarrolla el Operativo Sol, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad provincial.



Se trata de Romina Arias, quien hace dos meses inició un expediente a través del cual solicitó permiso para poder subir al escenario de "Magnífica", la obra que Carmen Barbieri presenta en el Teatro Corrientes de Mar del Plata para la temporada de verano.



No obstante, en el marco del lanzamiento del Operativo Sol y por razones operativas -debido a la carga horaria que éste demanda a cada agente y a la necesidad de optimizar los recursos humanos durante la temporada veraniega- desde el ministerio que conduce Cristian Ritondo se resolvió no avalar su pedido y la sargento fue notificada de esa decisión, según agregaron las fuentes.



Pese a ello, Arias incumplió la orden de sus jefes y comenzó a trabajar en la revista, por lo que ayer fue desafectada por la Auditoría General de Asuntos Internos de la cartera de Seguridad.



Los voceros consultados explicaron que los jefes de Arias -quien además es profesora de Full Contac en la Fedración Argentina de Kick Boxing- tomaron conocimiento de su debut en la obra teatral a partir de las fotos que ella misma posteó en las redes sociales, por lo que decidieron informar a los superiores sobre el hecho.



"Como ya le habían advertido que no podía desarrollar ambas tareas en simultáneo ya que debía estar abocada al Operativo Sol, se elevó la causa al Departamento de Asuntos Internos desde donde se decidió la inmediata desafectación del servicio ante el incumplimiento", precisaron los voceros.