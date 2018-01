El Gobierno colocará hoy tres bonos en dólares a 5, 10 y 30 años con tasas de hasta 7%

El Gobierno colocará este jueves deuda en dólares a 5, 10 y 30 años, según confirmaron desde el Ministerio de Finanzas a ámbito.com.



Argentina presentó una guía inicial de rendimiento en el área alta de 4 por ciento para el tramo a 5 años, en el área de 6,25 por ciento para el papel a 10 años y en el área baja de 7 por ciento para el bono a 30 años, informó IFR citando a uno de los bancos encargados de la operación.



Desde la cartera de Luis Caputo dijeron a este medio que "no hay un monto definido para la operación", aunque de acuerdo a trascendidos, se buscaría emitir entre u$s 7.500 millones y u$s 10.000 millones.



Citigroup, Deutsche Bank y HSBC actúan como agentes líderes. Las calificaciones esperadas son B2/B+.



Más temprano, el Gobierno aumentó en u$s 15.000 millones su techo de emisión de deuda en el exterior para 2018, con lo que el país podrá colocar este año títulos por hasta u$s 21.600 millones o su equivalente en otras monedas.



El año pasado, el presidente liberal Mauricio Macri había asignado un cupo de hasta u$s 20.000 millones, pero sólo colocó 13.400 millones, de modo que el saldo remanente quedará disponible para este año.



El Gobierno calcula que en 2018 necesitará financiamiento por unos u$s 30.000 millones, según dijo la semana pasada el ministro de Finanzas, Luis Caputo. De ese total, unos 15.000 millones vendrían del mercado internacional, dijo una portavoz de esa cartera que pidió omitir su nombre.



La resolución publicada el jueves "es una herramienta que da flexibilidad a Finanzas para elegir la jurisdicción que más convenga según el momento del mercado", señaló la portavoz, que agregó que las autoridades evalúan la posibilidad de emitir por primera vez deuda en reales.



Con la llegada de Macri a la presidencia a fines del 2015, Argentina retornó a los mercados internacionales de crédito tras varios años.