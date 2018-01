Murray se bajó del Abierto de Australia y no descarta operarse la cadera

El británico Andy Murray confirmó que no tomará parte del Abierto de tenis de Australia, que comenzará el 15 del actual en Melbourne, debido a que no se recuperó de una molestia en la cadera que lo apartó del circuito desde julio pasado.



"Lamentablemente, este año no jugaré en Melbourne, ya que aún no estoy listo para competir. Pronto volaré a casa para evaluar todas las opciones", informó el exnúmero uno del mundo, que viajó desde Brisbane al Reino Unido.



Murray, que no juega oficialmente desde el Open británico en Wimbledon, tenía previsto jugar esta semana el torneo de Brisbane, pero el martes pasado resolvió no presentarse como consecuencia de la molestia que lo aqueja en la cadera derecha.



Actualmente 16to. en el escalafón de la ATP, Murray reconoció que el tratamiento conservador que hizo para recuperarse no tuvo los resultados esperados por lo que considera la opción de operarse.



"Hice todo lo que me pidieron pensando en la rehabilitación y trabajé muy duro para intentar volver a competir en una cancha", escribió Murray en su cuenta de Facebook hace dos días, cuando resolvió ausentarse de Brisbane, señaló DPA.



"Desafortunadamente el tratamiento aún no ha funcionado para llevarme al nivel que me gustaría, así que tengo que volver a evaluar mis opciones", reconoció el doble campeón olímpico.



La baja de Murray se suma a la del japonés Kei Nishikori, que ayer informó que todavía no está recuperado de una lesión en la muñeca que lo apartó del circuito el año pasado y que por eso no jugará en Melbourne.