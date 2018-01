Se terminó la novela de Sand: se bajó de la pretemporada de Lanús y viaja a Colombia

El delantero José Sand decidió no viajar a la pretemporada de Lanús y mientras que el presidente de la institución del sur, Nicolás Russo, confirmaba que el goleador seguirá su carrera en Deportivo Cali de Colombia, descartando las ofertas de Nacional de Montevideo y Universidad Católica de Chile.



"Pepe", goleador de la última Copa Libertadores de América, retiró todas sus pertenencias del club y no se subió al micro de la delegación, que partió hacia Pinamar para realizar la parte más exigente de la pretemporada.



De esta manera, el correntino, de 37 años, cerró su segunda etapa en el club a pesar de tener contrato hasta junio próximo, ya que tenía la opción de rescindir en caso de una oferta del exterior.



"Sand se va de Lanús. No está peleado con nadie, sólo se cerró una etapa", explicó el representante del jugador, Juan Cruz Oller, en declaraciones a FM Uno 103.1.



Ahora, el goleador se mudará a Colombia para defender la camiseta del Deportivo Cali. El club, que publicó la información antes de tiempo en Twitter y luego tuvo que borrarla, lo espera para el viernes aunque su llegada podría retrasarse hasta el lunes de la próxima semana.