Rechazan autorizar la internación del "Caballo" Suárez

La Cámara Federal porteña habilitó la feria judicial de enero y citó a una audiencia para el lunes, antes de resolver de manera urgente si confirma el arresto domiciliario para el ex secretario general del Sindicato Obreros Marítimos Unidos Omar "Caballo" Suárez, o lo envía nuevamente a una cárcel común.



En un día de reveses judiciales para el procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita y extorsión en su sindicato y en la obra social, el juez federal Sergio Torres rechazó además un pedido de internación urgente tras recibir un informe del Cuerpo Médico Forense, que desmintió que su estado de salud sea crítico, informaron a Télam fuentes judiciales.



En lo referido al tribunal de Apelaciones, la sala de feria integrada por Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia resolvió habilitar la feria judicial para tratar de manera urgente la apelación del fiscal federal Gerardo Pollicita contra la decisión de conceder a Suárez el beneficio del arresto domiciliario en la casa de su hija, en la localidad de Olivos, en la zona norte del conurbano bonaerense



Los camaristas convocaron a una audiencia para el lunes próximo para escuchar los argumentos de la fiscalía y los de la defensa del detenido, a cargo de Carlos Broitman, y luego quedarán en condiciones de resolver.



Si confirman lo decidido por el juez federal Luis Rodríguez el viernes previo al Año Nuevo, el sindicalista seguirá con arresto domiciliario, pero en caso contrario será de inmediato devuelto al penal de Marcos Paz u a otro establecimiento carcelario que se determine.



Antes de resolver habilitar la feria judicial, algo que se hace para tratar cuestiones urgentes como excarcelaciones o apelaciones de prisiones preventivas, los camaristas recibieron una apelación del fiscal ante esa instancia Raúl Plée, quien sostuvo la presentada ante el juez por Pollicita.



Además, Plée agregó el informe que presentó el Cuerpo Médico Forense al juez Torres, en el que determinó que Suárez no presenta un cuadro clínico con riesgo de vida y desaconsejó su internación.



Los camaristas debatieron sobre si correspondía tratar el tema en enero o esperar a febrero, con la composición de la sala I de la Cámara Federal que lleva el caso completa, tras las vacaciones, pero finalmente se decidió abordar el tema de manera urgente.



Como esto fue resuelto por los dos jueces que trabajan la primera quincena de enero, la decisión se conocerá seguramente la semana próxima, ya que ellos deberán firmarla.



En cuanto al permiso de salida para internación solicitado por Suárez, el juez Torres ordenó realizar al ex secretario general del SOMU estudios médicos urgentes, pero de manera programada y con traslados previamente autorizados por el juzgado, mientras dure el arresto domiciliario.



La decisión la tomó luego de recibir un informe hecho por tres peritos médicos que visitaron ayer por la tarde al sindicalista, en la casa de su hija en la localidad bonaerense de Olivos, donde cumple arresto domiciliario.



El abogado defensor de Suárez había pedido ayer la internación del ex titular del SOMU en una clínica privada para que se le practicara allí una "batería" de estudios médicos, entre ellos una videocolonoscopía.



Así lo solicitó con el argumento, basado en el diagnóstico de un médico particular, de que el estado de salud del detenido dirigente sindical era "crítico".



Sin embargo, los peritos informaron que, pese a su aspecto, el "Caballo" Suárez se encuentra "clínicamente compensado".



Los médicos recomendaron someter a Suárez a una serie de estudios clínicos de laboratorio e interconsultas con especialistas tales como un proctólogo y un cardiólogo, pero de manera ambulatoria, programados, y autorizados previamente por el juez.



Ante la decisión de la Cámara de habilitar la feria para resolver a la brevedad, el juez esperaría a que se confirme si Suárez vuelve o no a prisión antes de autorizar traslados para estos estudios.



Suárez fue detenido en septiembre de 2016 por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien lo procesó como supuesto jefe de asociación ilícita y extorsión a empresarios del sector desde el gremio de los marinos mercantes y también por supuesto fraude en la obra social del SOMU.



El magistrado intervino el gremio y en cuatro ocasiones rechazó excarcelar al "Caballo", en decisiones que fueron confirmadas por la sala I de la Cámara Federal.



Pero la semana pasada Canicoba se fue de vacaciones y el juez que lo subrogó, Luis Rodríguez, otorgó prisión domiciliaria a Suárez luego de mantener una entrevista personal con él en los tribunales federales de Retiro.



El viernes por la noche fue firmada la resolución y Suárez dejó Marcos Paz para quedar alojado en la casa de su hija en Olivos, en primera instancia con autorización para moverse en un radio de cien kilómetros con tobillera electrónica.



Al lunes siguiente, con Rodríguez ya de vacaciones, otro juez que tomó el caso, Sebastián Ramos, que aplicó restricciones a ese beneficio, le puso custodia, le prohibió que salga de la casa sin permiso judicial y también prohibió el ingreso de bebidas alcohólicas al domicilio.



Esto fue así porque al pedir la domiciliaria, la defensa del "Caballo" aludió a su alcoholismo, con una ingesta de cinco litros de alcohol diarios desde hacía 30 años, como una de las principales causas de sus padecimientos físicos.



Suárez enfrentará su primer juicio oral desde el 23 de febrero próximo, a cargo del Tribunal Oral Federal 4 y junto a otros dos procesados, Rigoberto Suárez Cardozo y Jorge Vargas, por presuntas maniobras para obstruir el tráfico marítimo y fluvial en perjuicio de empresas navieras procesado por "asociación ilícita" y "coacción".