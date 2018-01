Estiman que por las reformas, el sector público nacional cumpliría meta fiscal en 2018

El sector público no financiero cumpliría su meta fiscal para 2017, y las reformas aprobadas podrían ayudar a viabilizar el cumplimiento en 2018, así lo señala el Informe de Coyuntura de IERAL publicado este jueves



Los últimos datos del Ministerio de Hacienda indican que el Sector Público Nacional No Financiero alcanzó un déficit primario de $284 mil millones en el acumulado enero-noviembre. Este valor resulta prácticamente idéntico al de igual período de 2016 por lo que se observa una baja notable en términos del PIB (2,8% vs. 3,5%). Sin embargo, en el mismo lapso los intereses pagados a entidades extra-SPNNF aumentan un 83,7% interanual, llegando a representar un 1,9% del PIB. En consecuencia, el déficit financiero se incrementa en un 22,5% alcanzando un 4,7% del Producto.



De acuerdo al informe, se advierte que "de haberse encontrado vigente la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, el Sector Público Nacional habría cumplido con sus requerimientos, ya que el Gasto Primario disminuye un 0,1% en términos reales. Sólo las Prestaciones Sociales presentan una variación notablemente superior a la inflación, debido a los efectos procíclicos de la recientemente modificada fórmula de movilidad previsional y el impacto de la Reparación Histórica".



Para el IERAL, proyectando los ingresos y gastos de diciembre, "se prevé que el Sector Público Nacional podría sobrecumplir su meta de déficit primario (que se ubicaría en torno a 3,9% del PIB) gracias a una disminución de 1,3% del PIB en las erogaciones primarias en relación con 2016 y el aporte de los ingresos tributarios de los últimos meses. De todas

formas, a este resultado deberían adicionarse intereses equivalentes a un 2,3% del Producto con lo que se arribaría a un déficit financiero de 6,2% del PIB (0,3% superior al de 2016)".