El delantero Carlos Tevez obtuvo la libertad de acción de Shanghái Shenhua de China y, de esta manera, se incorporará el próximo lunes a Boca. Este mismo viernes por la tarde se firmaría el contrato y comenzará oficialmente la tercera etapa del "Apache" en el club de la Rivera.



Tevez, quien se sumó hace un año al club chino tras su paso por el equipo de La Ribera, envió a su representante, Adrián Rouco a España, donde negoció la desvinculación con los abogados asiáticos.



De esta manera, el delantero quedó libertado para firmar un nuevo contrato con Boca, por lo que el lunes practicaría con sus compañeros y el martes sería presentado oficialmente.



Por esta situación, en las últimas horas comenzó a resonar una frase de Tevez, donde él condena su accionar actual: "Yo no me puedo ir porque Boca no juega la Libertadores, ganar 40 palos (millones de dólares) y volver cuando ya esté clasificado. El hincha de Boca no es así".



Los palmares de en Boca incluyen el campeonato Apertura 2003, la Copa Libertadores 2003, la Copa Intercontinental 2003, la Copa Sudamericana 2004, la Copa Argentina 2015, y los Torneos finalizados en 2015 y 2017.