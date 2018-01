Gobierno vende inmuebles en la Ciudad por u$s 9.300.000

El Gobierno nacional aprobó la venta de inmuebles estatales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto de u$s 9.300.000.



A través de la Decisión Administrativa 1 publicada hoy en el Boletín Oficial, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, aprobó lo actuado en el procedimiento de Subasta Pública 31 del 21 de septiembre último, para la venta de los inmuebles ubicados en la calle Cerrito 1244/46 y 1248 de esta capital.



Los inmuebles salieron a la venta con una base de US$ 5.600.000, y fueron adjudicados a la firma Fideicomiso AVE 02 que ofertó US$ 9.300.000, de acuerdo con lo informado por la Agencia de Administración de Bienes Estatales.