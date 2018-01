River debe hacer un esfuerzo económico extra si quiere quedarse con Pratto

La llegada de Lucas Pratto a River no está tan sencilla como se planteó en un primer momento. Si bien San Pablo está dispuesto a negociar, rechazó una nueva oferta del club de Núñez por el delantero al considerarla insuficiente.



"Existió una propuesta que no atiende aún nuestros intereses. Es una negociación que aún debe durar un tiempo más", explicó el exjugador Raí, director deportivo de San Pablo. "Quiero dejar en claro el carácter de Pratto. Él tiene una situación familiar que quiere resolver, pero nunca dejó de lado el compromiso con el club. Dejó claro que es algo que él quiere bastante, siempre y cuando el San Pablo esté satisfecho", manifestó.



Pratto ya le comunicó a los dirigentes del San Pablo su deseo de jugar en River. El delantero ex-Vélez quiere retornar el país para estar más cerca de su hija. "Los jugadores vivimos momentos duros, y si bien algunos se pueden eludir, hay otros que pueden ser insostenibles. Estamos teniendo en cuenta su profesionalismo y voluntad, pero él también tiene importancia aquí, dentro y fuera de campo", explicó Raí.



Extraoficialmente, la cifra que habría ofrecido River es cercana a los 11 millones de dólares. Se desconoce si el San Pablo no está conforme con la cifra o con el plan de pago propuesto.