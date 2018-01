El 85% de los trabajos que existirán en 2030 aún no han sido creados

Según un reciente estudio realizado por la consultora Manpower entre 18 mil empleadores en 43 países, el 90% de ellos espera que su organización se vea afectada por la digitalización en los próximos dos años, y el 83% de los fabricantes mantendrá o aumentará el personal.



La transformación digital hará posible que para el 2020 existan 20.000 millones de dispositivos con conectividad en 2020. Eso significa cinco dispositivos conectados para cada persona en el planeta.



El Internet de las cosas (IoT) y el Internet de las cosas industrial (IIoT) están permitiendo esta transformación por lo que estas tecnologías son las llamadas a revolucionar la vida cotidiana y, principalmente el mundo corporativo y los negocios del futuro.



Este pronóstico se refleja en el reporte global que publicó este año el Institute for the Future (IFTF), donde se concluía que el 85% de los trabajos que existirán el 2030 aún no han sido creados.



Estas y otros reportes se compartieron y analizaron en el Automation Fair 2017, evento organizado por la firma global líder en automatización Rockwell Automation, para mostrar a sus clientes, aliados y socios de negocios las últimas tendencias para las principales industrias globales.



La "Empresa conectada" es la gran protagonista de las nuevas tendencias y la gran revolución tecnológica que ya está ocurriendo. El internet de las cosas industrial (IIoT) y el Analytics están cambiando la cara de sectores como el petrolero, energéticos, minería, consumo, alimentos y la manufactura a gran escala.



Se predice que las tecnologías de IoT crearán aproximadamente u$s 4.000 millones en valor incremental. Y los trabajos que se crearán serán trabajos de alta tecnología que exigirán nuevas habilidades.



Es por eso que las compañías deberán estar a la altura de estos nuevos escenarios a la hora de adaptar sus modelos de negocios y cultura organizacional. Para ello, la "Empresa conectada" es un concepto desarrollado por Rockwel Automation que engloba manejar cantidades masivas de información y poder enviarla a todos los niveles de la empresa, no solo para desarrollar nuevas estrategias y negocios, sino para predecir escenarios adversos.



Petroleras que conocen en tiempo real lo que ocurre en sus pozos, mineras que pueden predecir problemas en sus campamentos y fábricas generando data que se comparte de manera inmediata con el lado más administrativo de una empresa, son solo algunas de las ventajas de este concepto.



"En Latinoamérica grandes industrias como la minería, energía, gas y petróleo ya están usando tecnología que aplica el IIoT y el big data para lograr convertir sus organizaciones en "Empresas conectadas". Naturalmente lo que más les interesa ahora mismo es incrementar la eficiencia y reducir costos operacionales, pero poco a poco, vemos que la innovación empieza a ser un elemento prioritario para estar firmas", explicó Luciano Marrazzo, Sales Manager End User Rockwell Automation Argentina