Tras muerte de médica, prohíben los vuelos de parapente en Tucumán

El gobierno tucumano suspendió por decreto todos los vuelos de parapente en la provincia, a raíz del accidente de la joven Natalia Vargas que murió al caer al vacío hace una semana.



Así lo anunció este viernes el vicegobernador tucumano Osvaldo Jaldo en conferencia de prensa en la que informó que la suspensión comprende los vuelos comerciales biplaza, deportivos y recreativos y que será hasta que se garanticen las medidas de seguridad para los pilotos y los pasajeros.



En el decreto que fue firmado por el vicegobernador Osvaldo Jaldo; por el ministro de Gobierno, Regino Amado, y por el ministro de Seguridad, Claudio Maley, se indica: "Suspéndase trasnsitoriamente en el territorio provincial la actividad de Vuelo Libre, hasta tanto la autoridad competente deje debidamente establecido su marco regulatorio y sean aclaradas, a través de las actuaciones judiciales correspondientes, las circunstancias que motivaron la presente medida excepcional".



Durante la conferencia de prensa, el vicegobernador expresó: "Como gobierno de la provincia los vamos a acompañar en todo lo que sea necesario, y una de las medidas que estamos tomando hoy tiene que ver con esto. Que no suceda en un deporte tan importante y tan difundido a nivel nacional". Además, Jaldo se solidarizó con la familia de la joven fallecida y señaló: "como Gobierno queremos saber qué ha pasado".







La decisión del gobierno tucumano llega luego de concoerce la muerte de la médica. El pasado viernres 16 de diciembre Natalia Vargas cayó desde unos 120 metros de altura tras haber iniciado un vuelo en parapente desde el cerro San Javier.



El cuerpo fue encontrado tras varias horas de búsqueda en medio de la vegetación y a unos 200 metros de la pista de despegue en Loma Bola, en el cerro San Javier, a 6,7 kilómetros de la capital tucumana.



La joven era oriunda de la ciudad de Concepción y vivía hace tres años en Alemania, donde realizaba una residencia médica. Había viajado a la provincia para pasar las fiestas con su familia.



La madre de la médica tucumana que murió tras caer de un parapente acusó al instructor y dijo que su hija fue "asesinada por un tipo indiferente, estafador y alcoholizado". Maria Emilia Avila Bardera escribió estas palabras en su cuenta de Facebook, junto a una foto de la joven: "Asesinada por un tipo indiferente, estafador, que hacía lo que quería sin importarle la vida humana, alcoholizado, sin que nadie lo controle. No le aseguró el equipo y la dejó caer al vacío". "Que sepa esa rata inmunda que me mato a mí también", añadió.